Фермеры платили за воду в 2 раза дороже из-за посредников в Туркестанской области

Об этом рассказал глава Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил спикер, в текущем году в сфере бизнеса разрешено 84 проблемных кейса, защищены права около 9,5 тысячи предпринимателей.

Так, в Туркестанской области прекращена деятельность посредников, которые перепродавали поливную воду фермерам. Были заключены прямые договоры с поставщиком воды, что снизило цену для сельчан в 2 раза.

Региональные подразделениями Антикора также сопровождают проблемные жилые и социальные объекты. Под мониторингом находятся 156 проектов, их них 40 завершено.

Так, под контролем агентства в текущем году построено 9 школ, в 14 селах страны запущено водоснабжение.

Одновременно с профилактикой коррупции большое внимание придается обеспечению принципа неотвратимости наказания. С начала года зарегистрировано 876 уголовных правонарушений. Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями.

Изобличено 592 лица, из которых 107 руководителей различного звена. Осуждено 329 лиц. По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге.

За последние 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге.