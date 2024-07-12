Фермеры платили за воду в 2 раза дороже из-за посредников в Туркестанской области

Сельское хозяйство, Коррупция, Водное хозяйство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом рассказал глава Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства  

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил спикер, в текущем году в сфере бизнеса разрешено 84 проблемных кейса, защищены права около 9,5 тысячи предпринимателей.

Так, в Туркестанской области прекращена деятельность посредников, которые перепродавали поливную воду фермерам. Были заключены прямые договоры с поставщиком воды, что снизило цену для сельчан в 2 раза.

Региональные подразделениями Антикора также сопровождают проблемные жилые и социальные объекты. Под мониторингом находятся 156 проектов, их них 40 завершено.

Так, под контролем агентства в текущем году построено 9 школ, в 14 селах страны запущено водоснабжение.

Одновременно с профилактикой коррупции большое внимание придается обеспечению принципа неотвратимости наказания. С начала года зарегистрировано 876 уголовных правонарушений. Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями.

Изобличено 592 лица, из которых 107 руководителей различного звена. Осуждено 329 лиц.  По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге. 

За последние 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге.

#коррупция #вода #Антикор #посредники

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