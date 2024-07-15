Военнослужащие Казахстана победили в чемпионате армий СНГ по рукопашному бою

Победой казахстанцев завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою, который проходил в Кыргызстане в рамках XVI Спартакиады среди военнослужащих дружественных армий государств – участников СНГ

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В нем приняли участие военнослужащие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, выступавшие в девяти весовых категориях.

По итогам чемпионата по армейскому рукопашному бою в командном зачете победила сборная Казахстана. «Серебра» удостоились рукопашники из России, «бронзы» – спортсмены из Кыргызстана.

«Рукопашный бой закаляет военнослужащих, повышают дух соперничества и в то же время укрепляет дружеские отношения между участниками соревнований. Подобные состязания позволяют спортсменам быть в тонусе, видеть сильные и слабые стороны соперников, накапливать необходимый опыт», – отметил председатель Спортивного комитета министерства обороны РК – начальник ЦСК полковник Арман Абеуов.

В личном зачете чемпионами в весовой категории до 57 кг стали сержант Жандос Мадехянов, до 60 кг – майор Арман Шакиртов, до 65 кг – сержант 3 класса Али Баттал, до 70 кг – сержант Олжас Ержан.

Серебряную медаль в весовой категории до 75 кг получили сержант Багашар Кораласов, до 80 кг – сержант Бакытжан Дуйсембеков, до 85 кг – Ерсултан Советов, до 90 кг – лейтенант Арман Ерменбет, свыше 95 кг – Еламан Куатов. Бронзовым призером в весе до 95 кг был признан старший лейтенант Арсен Касымов.

Отметим также, что за объективное судейство и неукоснительное следование спортивным принципам офицер ЦСК министерства обороны РК старший лейтенант Нурбол Саябаев был удостоен номинации «Лучший судья».