Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Актау заслуженную награду младшему сержанту Нурлану Ботагарину в торжественной обстановке вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

С ответным словом выступил и сам герой. Он выразил слова соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе людей. Поблагодарив за награду, военнослужащий сказал, что не считает себя героем.

– Думаю, на моем месте любой человек поступил бы также. В тот момент мной двигало только одно желание: помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти, – добавил он.

Фигура военного человека, запечатленного в фотохронике, – единственное свидетельство присутствия младшего сержанта Нурлана Ботагарина на месте авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании Azal под Актау.

О своем участии в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолета начальник отделения дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны младший сержант Нурлан Ботагарин предпочел умолчать.

Но отважного воина на снимках, опубликованных в СМИ, узнали жители поселка Саина Шапагатова. Так постепенно и выяснилось, что первым на месте происшествия оказался именно военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагарин.

Туда он прибыл сразу после крушения воздушного судна, преодолев на автомобиле километровое расстояние, – на таком удалении от места происшествия он был в момент жесткой посадки самолета.

Ему и сегодня сложно вспоминать все обстоятельства трагедии. В его памяти запечатлелся образ бредущей по полю девочки в белой куртке. Сразу мелькнула мысль: значит, есть живые. Убедившись, что девочка цела, и направив ее в сторону приближавшихся автомобилей, Нурлан Ботагарин кинулся к хвостовой части воздушного судна. Взобравшись на корпус перевернувшегося авиалайнера, он проник вовнутрь салона.

Трудно передать словами увиденную картину: люди с тяжелыми ранениями, открытыми переломами стонали и были в шоковом состоянии.

В первый момент, признается Нурлан Ботагарин, было сложно понять, как помочь им, не навредив. Но постепенно он начал вытаскивать пострадавших и передавать их подоспевшим работникам Мангистауской электросетевой компании. Таким образом он эвакуировал из салона около десяти пассажиров.