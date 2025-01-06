Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе

Статьи
61

Указом главы государства за решительные действия в условиях чрезвычайной ситуации начальник отделения дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Актау заслуженную награду младшему сержанту Нурлану Ботагарину в торжественной обстановке вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. 

С ответным словом выступил и сам герой. Он выразил слова соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе людей. Поблагодарив за награду, военнослужащий сказал, что не считает себя героем.

– Думаю, на моем месте любой человек поступил бы также. В тот момент мной двигало только одно желание: помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти, – добавил он. 

Фигура военного человека, запечатленного в фотохронике, – единственное свидетельство присутствия младшего сержанта Нурлана Ботагарина на месте авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании Azal под Актау.

О своем участии в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолета начальник отделения дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны младший сержант Нурлан Ботагарин предпочел умолчать.

Но отважного воина на снимках, опубликованных в СМИ, узнали жители поселка Саина Шапагатова. Так постепенно и выяснилось, что первым на месте происшествия оказался именно военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагарин.

Туда он прибыл сразу после крушения воздушного судна, преодолев на автомобиле километровое расстояние, – на таком удалении от места происшествия он был в момент жесткой посадки самолета.

Ему и сегодня сложно вспоминать все обстоятельства трагедии. В его памяти запечатлелся образ бредущей по полю девочки в белой куртке. Сразу мелькнула мысль: значит, есть живые. Убедившись, что девочка цела, и направив ее в сторону приближавшихся автомобилей, Нурлан Ботагарин кинулся к хвостовой части воздушного судна. Взобравшись на корпус перевернувшегося авиалайнера, он проник вовнутрь салона.

Трудно передать словами увиденную картину: люди с тяжелыми ранениями, открытыми переломами стонали и были в шоковом состоянии.

В первый момент, признается Нурлан Ботагарин, было сложно понять, как помочь им, не навредив. Но постепенно он начал вытаскивать пострадавших и передавать их подоспевшим работникам Мангистауской электросетевой компании. Таким образом он эвакуировал из салона около десяти пассажиров.

#Актау #самолет #спасение #МО

Популярное

Все
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Закон Республики Казахстан
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Глава МЧС посетил ГУ «Казселезащита»
Депутаты Мажилиса осмотрели новую комфортную школу в Астане
Начались поездки депутатов Мажилиса в регионы
Подвиг, вошедший в историю: Мадияр Кайсаров — герой Нацгвар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]