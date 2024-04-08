Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками

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Тимур Джумурбаев, председатель РОО «Ассамблея жастары», заместитель руководителя Республиканского штаба АНК по оказанию помощи пострадавшим регионам

События с паводками не оставили равнодушными казахстанцев. Как это бывает в трудные моменты, наш народ сплотился и проявил важные качества своего характера – взаимоподдержку и солидарность. Чрезвычайная ситуация стала очередным испытанием силы нашего единства, и именно благодаря сплочен­ности мы достойно преодолеваем вызов стихии.

Ассамблея народа Казахстана, как это уже принято, одной из первых отреагировала на сложную ситуацию, в которую попали наши сограждане в регионах, особо затронутых паводками.

С первых дней действует специальная акция «Жүректен жүрекке», в рамках которой члены АНК занимаются сбором гуманитарной помощи, денежных средств и формированием волонтерских групп из числа активистов организации «Ассамблея жастары».

В настоящее время активная работа проходит на базе всех домов дружбы, вне зависимости от того, пострадал ли регион от паводков. В западных областях наши волонтеры и днем, и ночью находятся в строю. Оказывается помощь пострадавшим, размещенным в эвакуационных пунктах, распределяется гуманитарный груз, поступающий со всего Казахстана.

Кроме того, волонтеры оказывают помощь сотрудникам чрезвычайных служб в проведении противопаводковых мероприя­тий, строят насыпи и дамбы из мешков с песком, помогают эвакуировать жителей.

Команда «Ассамблея жастары» с первых дней осложнения ситуации находится в пунктах временного размещения для оказания помощи пострадавшим. Наши волонтеры организовы­вают горячее питание, помогают людям расположиться. Нужно понимать, что пострадавшие находятся в сложном эмоциональном состоянии, и даже простой разговор по душам может помочь им поднять настроение.

Волонтеры в Атырауской облас­ти занимаются строительством заграждений. Получаю видео от наших ребят даже ночью. В Западно-Казахстанской области добровольцы направляют гуманитарную помощь в районы с самой сложной ситуацией.

Это огромный труд, который заслуживает безусловного уважения. Большую работу проделывают руководители региональных представительств «Ассамблея жастары», они на месте координируют работу региональных штабов АНК.

Мы сами постоянно находимся в регионах. Посещали Шетский район Карагандинской области, куда была доставлена помощь, помогли жителям, побеседовали с ними, поддержали. Члены Республиканского штаба направляются в Северо-Казахстанскую область, в начале недели прибудем в Атырау. Работа у нас сейчас в режиме 24⁄7.

На места выезжают члены Рес­публиканского штаба: сенаторы, руководители общественных структур ассамблеи.

В своем обращении Глава государства поблагодарил всех, кто задействован в борьбе со стихией. Ранее Президент также отмечал особую роль волонтеров во время своих встреч в Западно-Казах­станской области.

В рамках акции «Жүректен жүрекке» ежедневно направляется гуманитарный груз. Работа продолжается. Огромная благодарность всем тем, кто сейчас в строю, кто поддерживает и помогает.

Очень важна в такой момент солидарность. Касым-Жомарт Токаев отметил в своем обращении, что важны действия, направленные на консолидацию власти и общества, а в информационном поле должна присутствовать внутренняя этика и гражданская ответственность. Нельзя в такой момент играть на эмоциях людей, поэтому важно, чтобы медиапространство сейчас не засорялось фейковой информацией. От поиска минутной славы одними страдают другие.

Людям важнее знать о помощи и поддержке, которую им оказывает вся страна, чем о надуманных и раздутых историях. Дурное слово распространяется быстрее, чем вода, поэтому в такие моменты важно доверять только официаль­ной информации.

Дефицита и промедлений с заявлениями государственных органов нет, все действия и сведения касательно происходящего есть в открытом доступе и регулярно обновляются.

#паводок #ЧС #АНК #помощь #волонтеры

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