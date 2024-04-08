Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
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Тимур Джумурбаев, председатель РОО «Ассамблея жастары», заместитель руководителя Республиканского штаба АНК по оказанию помощи пострадавшим регионам
События с паводками не оставили равнодушными казахстанцев. Как это бывает в трудные моменты, наш народ сплотился и проявил важные качества своего характера – взаимоподдержку и солидарность. Чрезвычайная ситуация стала очередным испытанием силы нашего единства, и именно благодаря сплоченности мы достойно преодолеваем вызов стихии.