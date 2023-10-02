Волшебные краски

Многие годы пленэр, или живопись на открытом воздухе, был любимым видом учебы в городской «художке». Преподаватели организованно вывозили воспитанников в живописные уголки осенью и весной – в период буйства красок. Ребятишки делали этюды, эскизы, фантазировали. По итогам таких творческих вылазок в школе устраивали выставку рисунков.

К сожалению, в связи с пандемией ­устоявшийся порядок был нарушен. Только в этом учебном году вновь удалось организовать пленэр в зоне отдыха Горная Ульбинка. На творческий урок на берегу быстрой говорливой речки Малая Ульба приехали больше ста воспитанников школы искусств «Жұлдыз». Тема занятия – пейзаж, выполненный в технике-подражании классикам казахстанской живописи. Как пояснили педагоги, такие задания помогают детям изучить особенности творчества знаменитых мастеров, жанры, различия приемов работы с холстом и красками.

– Сначала мы рассказали детям о замечательных художниках – Амандосе Аканаеве, Галыме Каржасове, Ержане Турганбаеве, Юлии Исмамбетовой, Лейле Махат и других, – рассказала преподаватель Елена Машкина. – Объяснили их манеру работы с масляными красками, пастелью, акварелью. При этом у нас правило: никаких рамок и жестких требований. Наши ученики в творчестве могут по-своему передавать цветовую гамму и стиль выбранного автора, использовать свои приемы.

Юные художники отразили горный пейзаж в стиле реализма, импрессионизма, сюрреализма, декоративного искусства. В какой-то момент соавтором детей стал дождь, оставивший на некоторых полотнах капли и потеки. Композиции, по словам педагогов, от этого стали только интереснее. Сейчас учащиеся уже в студии дорабатывают рисунки, чтобы вскоре показать их на специальной школьной выставке.