Волшебные мелодии Вены

Это новый интересный проект Театра «Астана Опера». Приглашенные музыканты и творческий коллектив театра в течение месяца продемонстрируют публике виртуозность игры, высокий профессионализм, необходимые для исполнения шедевров эпохи классицизма.

– Основа фестиваля – это желание музицировать и делиться радостью творчества со всеми любителями классического искусства. Гайдн, Моцарт и Бетховен – основоположники жанра классической симфонии, поэтому обращение к истокам необходимо как для роста любого оркестра, так и для развития любого дирижера, – рассказал идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля Абзал Мухитдин. – В фестивале примут участие молодые коллеги из разных стран, уже концертирующие, некоторые из них имеют свои коллективы. Например, дирижер из Японии окончил Венскую консерваторию, дирижировал филармоническим оркестром в концертном зале Музикферайн. Маэстро из Эстонии дирижировал «Травиатой»… Хочу заметить, что все наши гости – талантливые и трудолюбивые музыканты.

В репертуаре фестиваля – самые популярные и наиболее показательные в плане стиля увертюры, симфонии и концерты. Маэстро Абзал Мухитдин уверен: публику ожидает прекрасный праздник музыки. Он также надеется на расширение как программы фестиваля, так и географии стран-участниц.

В роскошном XVIII веке блистательная столица Австрии была законодательницей моды в искусстве, прежде всего в музыке. Творчество великих композиторов венской школы объединяет виртуозное владение разнообразными музыкальными стилями и приемами композиции, при этом у каждого был свой неповторимый почерк: благородная красота Гайдна, необыкновенная мелодика Моцарта, мощь Бетховена. Изысканная музыка венского классицизма не оставляет равнодушными сердца слушателей и сегодня.

Фестиваль венской классики стартовал несколько дней назад в Камерном зале им. К. Байсеитовой. Симфонический оркестр «Астана Опера» в этот вечер выступил под управлением дирижера из Монголии Мунхбаяра Эрдэнэбаатара.

– Я второй раз в Астане. Впервые был здесь проездом, по пути в Кокшетау, где выступал с филармоническим оркестром и принимал участие в мастер-классе Абзала Мухитдина. Мы познакомились с ним прошлым летом, во время его поездки в Монголию, и быстро подружились. Я принимал участие во многих фестивалях, но фестиваль в «Астана Опера» – особенный. Этот театр – совсем новый и при этом уже известный в Европе и Азии, – рассказал Мунхбаяр Эрдэнэбаатар. – Очень рад быть первым дирижером из Монголии, которого пригласили выступить на сцене «Астана Опера» с концертом классической музыки. Мы представили увертюру к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, Симфонию № 1 и Концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Сольную партию скрипки в концерте исполнил известный скрипач Багдат Абильханов. Приятно было поработать с сильнейшими казахстанскими музыкантами.

На втором концерте фестиваля музыканты оркестра театра выйдут на сцену под руководством маэстро из Эстонии Ханно Мелдеркиви, сольную партию гобоя представит Дамиля Махпирова.

Особым событием в культурной жизни столицы обещает стать концерт 25 января на сцене Большого зала «Астана Опера», где симфонический оркестр и хор театра под управлением Абзала Мухитдина предложат вниманию ценителей высокого искусства знаменитые произведения Вольфганга Амадея Моцарта – Симфонию № 40 и Реквием. Сольные партии исполнят: сопрано – Жамиля Джаркимбаева, альт – Салтанат Муратбекова, тенор – Рамзат Балакишиев, бас – Шынгыс Расылхан. Главный хормейстер – Ержан Даутов.

31 января в рамках четвертого концерта дирижер из Израиля Арик Гольдштейн, солистка – пианистка Долорес Умбеталиева и артисты оркестра выступят на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой с насыщенной программой. За пульт симфонического оркестра театра в заключительном концерте фестиваля 7 февраля встанет маэстро Коки Гонгуй Янг (Япония – Китай), солистом в этот вечер будет виолончелист Даулет Шакиров.