Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин

В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

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В социальных сетях распространяется информация о передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", – говорится в сообщении Кабмина республики.

Как сообщалось, правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.