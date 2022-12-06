Вопросы развития бизнеса обсудили в Правительстве РК

На совещании рассмотрели вопросы внедрения регулирования «с чистого листа» в сфере предпринимательства, автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по развитию предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На совещании были рассмотрены вопросы внедрения регулирования «с чистого листа» в сфере предпринимательства, автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса.

Министерством национальной экономики и другими государственными органами доложено о ходе формирования реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, разработке матрицы отраслевых рисков и критериев оценки степени рисков.

Также рассмотрен ряд вопросов бизнеса, озвученных на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал соответствующие поручения государственным органам.