Вопросы сотрудничества обсудили Маулен Ашимбаев и Валентина Матвиенко

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов с официальным визитом прибыл в Российскую Федерацию, в ходе которого встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Также оба спикера приняли участие в открытии заседания Комиссии по сотрудничеству Сената Парламента РК и Совета Федерации Федерального Собрания РФ и подписали «Дорожную карту» по развитию сотрудничества между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации Федерального Собрания РФ на 2023-2025 годы.

Выступая в ходе встречи, Маулен Ашимбаев озвучил перспективные направления, в которых депутаты могли бы активизировать межпарламентское взаимодействие. Приоритетными задачами в этом ключе были обозначены вопросы сохранения экосистем трансграничных рек, совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и развития приграничного сотрудничества.

«Отношения между Казахстаном и Россией демонстрируют пример успешного и эффективного двустороннего взаимодействия. Сотрудничество между Казахстаном и Россией основывается на прочных узах дружбы и добрососедства, многовековых исторических связях, уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности наших государств», – сказал Маулен Ашимбаев в ходе встречи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила особое внимание на высокий уровень взаимодействия двух государств, важным инструментом которого является созданная Комиссия по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального Собрания России.

Валентина Матвиенко также акцентировала свое внимание на значимости широкомасштабных политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, и подчеркнула важность поступательного развития отношений между двумя государствами.

«Россия и Казахстан являются подлинными равноправными союзниками. Нас очень многое связывает. Мы внимательно следим за развитием Казахстана. Вызывают огромное уважение те политические и экономические реформы, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также то, как они проводятся: профессионально, демократично, в диалоге с населением. Также хочу подтвердить наш принципиальный настрой на дальнейшее укрепление межпарламентского взаимодействия», – отметила Валентина Матвиенко.

Кроме того, была отмечена актуальность взаимодействия двух палат в сфере развития современных городов. Маулен Ашимбаев проинформировал Валентину Матвиенко о том, что в прошлом году в Казахстане был принят закон об агломерациях, серьезное внимание на данном этапе уделяется модернизации инженерной инфраструктуры.

Значительный импульс дальнейшему укреплению взаимодействия должна придать и специальная Дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федсобрания России. Документ рассчитан на предстоящие 3 года, его основная задача – усилить прикладную составляющую сотрудничества Парламентов с акцентом на конкретные и осязаемые результаты деятельности.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев и Валентина Матвиенко приняли участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Парламента и Совета Федерации.

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев отметил символичность того, что встреча сенаторов Казахстана и России проходит 12 апреля – в День космонавтики, подчеркнув, что 62 года назад именно с казахской земли Юрий Гагарин отправился в свой исторический полет в космос. Спикер Сената отметил, что сегодня обе страны объединяет космическая гавань – комплекс Байконур. По мнению спикера Сената, такой уровень плодотворного взаимодействия между двумя странами сегодня развивается по многим направлениям.

Особо Маулен Ашимбаев остановился на необходимости укрепления сферы приграничного сотрудничества и важности решения актуальных вопросов, касающихся трансграничных водных объектов.

«Одной из актуальных проблем является сохранение экосистем трансграничных рек. В казахстанском обществе уделяется большое внимание этому вопросу с учетом его острой социальной, экономической и экологической значимости для ряда наших регионов. В этой связи хотим предложить следующее заседание Комиссии по сотрудничеству провести осенью этого года в одной из приграничных областей Казахстана, через которые протекают трансграничные реки. Предлагаем в этих целях рассмотреть Уральск. Так, сенаторы смогут на месте ознакомиться с ситуацией, заслушать соответствующие государственные органы, выработать совместные предложения», – отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, делегация Сената Парламента Казахстана посетила Соборную мечеть Москвы, где обсудили с ее руководством роль религиозных лидеров в вопросах продвижения в современном обществе высоких духовно-нравственных ценностей. В этой связи был отмечен вклад Съезда лидеров мировых и традиционных религий в развитие межрелигиозного диалога, в укрепление мира и согласия между народами.

В рамках первого дня официального визита казахстанские сенаторы также приняли участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.