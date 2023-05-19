Вопросы усиления социальной защиты граждан обсудили члены клуба молодых экспертов в Сенате

Сенат
138
Аманжолова Айман
[email protected]

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента. Его участники обсудили вопросы сферы социально-трудовых отношений и озвучили предложения, касающиеся реализации норм Социального Кодекса страны. Приглашённым гостем стала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Н.Байбулин

Открывая заседание Клуба, председатель Сената подчеркнул, что перед страной стоят новые вызовы. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что около половины республиканского бюджета сейчас расходуется на социальную сферу. При этом нередко фиксируются случаи нерационального, непрозрачного и несправедливого распределения социальных выплат.

Особое значение в этой связи придается новой социальной политике. Одним из ключевых механизмов на пути трансформации этой сферы призван стать Социальный Кодекс, который 1 июля вступит в силу.

«Около двух лет правительством велась подготовка проекта Социального Кодекса. Проводилось множество обсуждений. Как вы знаете, принятие Кодекса осуществлялось в период, когда функции парламента принял на себя Сенат. Депутаты палаты провели тщательную работу. В ходе обсуждения проекта Кодекса и сопутствующих документов были предложены около 500 поправок. Вопросам реализации Социального Кодекса уделяется особое внимание со стороны главы государства. Сенат будет мониторить реализацию положений Кодекса. Уверен, что Кодекс значительно усилит поддержку граждан и будет способствовать повышению уровня социального благополучия в нашей стране», – подчеркнул спикер Сената.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала также о вопросах, связанных с нововведениями, которые принесет Кодекс в жизнь казахстанцев, а также поблагодарила участников заседания, ряд из которых входили в состав рабочей группы по разработке Кодекса.

Члены Клуба молодых экспертов со своей стороны озвучили свои предложения, касательно дальнейшей реализации норм Кодекса и представили рекомендации по дальнейшему улучшению ситуации в сфере.

С докладами выступили директор Центра прикладных исследований «Талап» Аскар Кысыков, исполнительный директор Национального альянса профессиональных социальных работников, PhD по социальной работе Динара Есимова, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Жанар Санхаева, руководитель ОО «Попечительский совет организаций образования «Qoldau» Фарида Сагындык, руководитель Центра трудового и социального права, Associate Professor Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, PhD по юриспруденции Муслим Хасенов и другие представители экспертного сообщества.

Резюмируя заседание клуба, спикер Сената подчеркнул важность проведения совместной работы государства с экспертным сообществом в выработке новых идей и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество членов Клуба молодых экспертов при Сенате с министерством труда и социальной защиты населения.

#казахстан #Сенат

Популярное

Все
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
Наркотики из США и Испании отправляли по почте в Алматы
Школьники из Экибастуза озвучивают зарубежные мультфильмы на казахском языке
Пурпурная лошадь Ермека Турсунова
Впервые в Алматы прошли показы первой Недели исламской моды Sisters Fashion Weekend
Находившегося в розыске уголовного преступника задержали в ВКО
Второй Экономический форум "Европейский Союз – Центральная Азия" состоится в Алматы
Сильные духом и телом
Балкон с женщиной обрушился в Усть-Каменогорске
По жалобам сельчан
Таксист домогался школьницы в Атырау
Токаев прибыл в Центр международных конференций
Переплетение судеб
Музей вековых гигантов
Правила перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет принимают в РК
Сделать мир краше
Кладезь мудрости
Творчество, нашедшее отклик в сердцах
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца
Дело о спецЦОНах передано в суд
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре
Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Урджарская находка: принцесса или жрица?
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО
Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО
Проблемы молочной отрасли обсудили в Правительстве РК
Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
Городские рекламные баннеры и вывески демонтируют в Астане
Новые судьи назначены в ряде областей Казахстана
Токаев утвердил поправки в договор с Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Вести статистику казахстанцев с кредитами в иностранных бан…
Из Казахстана вывозятся почти весь алюминий, медь и свинец …
Своим пониманием подарков для президента Токаева поделился …
Казахстан стал полноправным членом Института ЦАРЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]