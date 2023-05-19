Вопросы усиления социальной защиты граждан обсудили члены клуба молодых экспертов в Сенате

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента. Его участники обсудили вопросы сферы социально-трудовых отношений и озвучили предложения, касающиеся реализации норм Социального Кодекса страны. Приглашённым гостем стала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Н.Байбулин

Открывая заседание Клуба, председатель Сената подчеркнул, что перед страной стоят новые вызовы. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что около половины республиканского бюджета сейчас расходуется на социальную сферу. При этом нередко фиксируются случаи нерационального, непрозрачного и несправедливого распределения социальных выплат.

Особое значение в этой связи придается новой социальной политике. Одним из ключевых механизмов на пути трансформации этой сферы призван стать Социальный Кодекс, который 1 июля вступит в силу.

«Около двух лет правительством велась подготовка проекта Социального Кодекса. Проводилось множество обсуждений. Как вы знаете, принятие Кодекса осуществлялось в период, когда функции парламента принял на себя Сенат. Депутаты палаты провели тщательную работу. В ходе обсуждения проекта Кодекса и сопутствующих документов были предложены около 500 поправок. Вопросам реализации Социального Кодекса уделяется особое внимание со стороны главы государства. Сенат будет мониторить реализацию положений Кодекса. Уверен, что Кодекс значительно усилит поддержку граждан и будет способствовать повышению уровня социального благополучия в нашей стране», – подчеркнул спикер Сената.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала также о вопросах, связанных с нововведениями, которые принесет Кодекс в жизнь казахстанцев, а также поблагодарила участников заседания, ряд из которых входили в состав рабочей группы по разработке Кодекса.

Члены Клуба молодых экспертов со своей стороны озвучили свои предложения, касательно дальнейшей реализации норм Кодекса и представили рекомендации по дальнейшему улучшению ситуации в сфере.

С докладами выступили директор Центра прикладных исследований «Талап» Аскар Кысыков, исполнительный директор Национального альянса профессиональных социальных работников, PhD по социальной работе Динара Есимова, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Жанар Санхаева, руководитель ОО «Попечительский совет организаций образования «Qoldau» Фарида Сагындык, руководитель Центра трудового и социального права, Associate Professor Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, PhD по юриспруденции Муслим Хасенов и другие представители экспертного сообщества.

Резюмируя заседание клуба, спикер Сената подчеркнул важность проведения совместной работы государства с экспертным сообществом в выработке новых идей и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество членов Клуба молодых экспертов при Сенате с министерством труда и социальной защиты населения.