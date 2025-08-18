Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В ответ мажилисвумен пообещала усилить контроль за реализацией проектов по водоснабжению и провела совещание, посвящённое модернизации Нуринского группового водопровода.

По итогам встреч с местными жителями Юлия Кучинская провела совещание с участием представителей центральных и местных исполнительных органов, посвящённое актуальным вопросам водоснабжения Акмолинской области. Обеспечение населения качественной питьевой водой до конца 2025 года является одной из ключевых задач предвыборных программ Президента страны и партии AMANAT.

«Обеспечение населения качественной питьевой водой – это не привилегия, а базовое право. В Егиндыкольском районе многолетняя проблема решается благодаря системной работе партии AMANAT совместно с государственными органами и местными властями. Но наша задача – довести этот процесс до конца, чтобы подобные проблемы устранялись оперативно, а вода была в каждом селе и каждом доме», – подчеркнула депутат.

Отдельное внимание было уделено состоянию Нуринского группового водопровода, который снабжает водой жителей двух районов области. В течение многих лет именно он оставался источником острых проблем для населения. После обращений жителей в партию AMANAT реконструкция водопровода была взята на особый контроль. В 2023 году начались масштабные работы, и уже в июле 2024 года был завершён важный этап: восстановлен участок протяжённостью 68,5 км от села Сабынды до села Егиндыколь. Это позволило обеспечить водой значительную часть района.

В этом году выделены средства на текущий ремонт объектов водоснабжения, замену насосов, задвижек и водопропускных труб, установку приборов учёта. В сёлах Егиндыколь и Полтавское планируется ремонт водонапорных башен, а в сёлах Абай, Жулдыз и Жалманкулак – установка комбинированных блок-модулей очистки воды.

В 2025 году планируется обеспечить водой не менее 80 населённых пунктовв регионе, доведя общий показатель до 148 сёл. Реализация проектов продолжается в Кокшетау, Косшы, Макинске и Ерейментау. Сегодня доступ к централизованному водоснабжению в Акмолинской области составляет 99% в городах и 96,6% в сельской местности.

Напомним, при активном участии депутатов Мажилиса, членов фракции партии AMANAT недавно был принят Водный кодекс, который предусматривает модернизацию водохозяйственного комплекса, рациональное использование ресурсов и обеспечение всех казахстанцев качественной питьевой водой. Кодекс вводит дополнительные механизмы контроля, усиливает ответственность должностных лиц за срыв сроков и низкое качество работ, а также предусматривает комплексный подход к восстановлению и строительству водных объектов.