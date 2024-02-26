Восьмилетний шахматист победил гроссмейстера и установил мировой рекорд

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Айман Аманжолова
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Ашват Кошик, восьмилетний шахматист из Сингапура, победил гроссмейстера на турнире и побил мировой рекорд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: paramountdealz.com

По информации Chess.com, мальчик индийского происхождения из Сингапура принял участие в турнире Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцарии и стал самым юным игроком, обыгравшим гроссмейстера в классические шахматы. Он победил 37-летнего шахматиста Яцека Стопу из Польши.

Впервые Кошик оказался в центре внимания, когда завоевал три золота в категории до восьми лет на юношеском чемпионате Восточной Азии в 2022 году. Тогда ему было всего шесть лет. По словам отца мальчика, его сын обладает феноменальной фотографической памятью. Сейчас он тратит на шахматы до семи часов в день и решает тысячи головоломок по своей старой шахматной программе.

В настоящее время с Кошиком работает несколько опытных наставников. Среди них — сингапурский гроссмейстер Кевин У Вэймин. Он отметил выдающиеся тактические навыки юного шахматиста.

—  Семья поддерживает мальчика и не оказывает на него чрезмерного давления, что позволяет ему добиваться своих целей. Мы гордимся Ашватом, но при этом не ставим перед ним никаких задач и позволяем ему развиваться в своем темпе. А то, что он побил мировой рекорд, — просто бонус, — утверждает Вэймин.

#чемпион #рекорд #шахматы #ребенок

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