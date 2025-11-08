Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская медиасфера переживает значимую трансформацию. На наших глазах формируется целая культура детского контента. А ведь раньше с детьми занимались при помощи книг, журналов и телепередач. Сегодня же эти функции перешли в цифровой формат, где главенствуют короткие анимационные фильмы и развлекательные ролики. На рынке отечественного детского контента ключевую роль играет телеканал «Балапан». Это пока единственный детский телеканал страны, который в этом году отмечает пятнадцатилетие.

Главный редактор телеканала Айгерим Балгабаева считает, что само понятие детского контента появилось сравнительно недавно, хотя его истоки лежат в устном народном творчестве: сказках, эпосах, скороговорках, загадках. Фольклор был первой «медиаформой», в которой ребенок познавал мир через образы, сюжеты и народную мудрость.

Следуя этим традициям, «Балапан» создает разноформатный продукт для детей до 8 лет: от телепередач до анимационных сериалов и полнометражных мультфильмов, в том числе на основе казахских сказок и легенд. Всего за годы существования телеканала в свет вышло порядка 11 тыс. видеоматериалов.

Айгерим Балгабаева остановилась на требованиях к детскому контенту. В частности, спикер отметила, что он должен соответствовать закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Речь в данном случае идет о том, что фильмы должны делиться по возрастным категориям:

0+, 3+, 6+ и выше.

– Для аудитории ноль плюс важно, чтобы все было очень просто: ребенок должен узнавать родителей, предметы вокруг себя, знакомиться с миром через приятные визуальные образы. В таких анимациях не должно быть множества персонажей или ярких, резких цветов, только мягкие тона и простые диалоги, – говорит медиаэксперт.

По ее словам, с трех лет контент можно делать более познавательным, включая в него темы дружбы, семьи, природы, окружающего мира. А для детей постарше рекомендуются фантастические и приключенческие сюжеты, школьные истории и темы взаимопомощи. При этом контент должен быть воспитательным и просветительским, а язык – литературным, чистым и грамотным.

Не меньшую ценность имеют художественное и техническое качество, а это проработанность сценария, сюжета, прорисовка персонажей, детализация, гармония цветов.

– Делать программы для детей даже труднее, чем для взрослых, потому что ребенок теряет интерес к предмету или действию уже через пять минут. Поэтому даже короткий пяти- или десятиминутный проект должен быть построен на ярких формах и креативных решениях. Слишком динамичные визуальные сюжеты также вредны малышам, так как они формируют нетерпеливость и повышенную возбудимость, – поясняет главный редактор.

При разработке проектов задействованы нейропсихологи, педагоги и филологи, которые оценивают каждый сценарий и визуальный ряд.

– Например, детям до трех лет нельзя говорить, что плохо, а что хорошо. Потому что в этом возрасте ребенок должен постоянно находиться рядом с родителями и воспринимать мир через совместный опыт. Обучение понятиям «хорошо – плохо» допустимо только после трех лет, когда малыш начинает осознавать причинно-следственные связи, – объяснила эксперт.

Проблема в том, что на практике сложно строго разделить аудиторию: дети нередко смотрят контент не по возрасту. Во многих семьях телеканал включают на весь день. Однако даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить детям у экрана не более двух часов в сутки. Поэтому роль родителей в контроле за просмотром телевидения крайне важна, считает Айгерим Балгабаева.

Еще одна важная задача медиа – развитие инклюзивного контента. Как отметила собеседница, сегодня около 4% детей нуждаются в адаптированных формах подачи материала.

– Пока у нас недостаточно специальных проектов для таких детей, но появляются новые методы, которые необходимо ввести в медиа: субтитры, аудио­описания, материалы для чтения по методу Брайля. Все это должно стать обязательной частью детского контента, – уверена специалист.

Как отмечает медиаэксперт, в последние годы в стране заметно вырос интерес к созданию оригинальных детских программ и мультфильмов на казахском языке. К примеру, на самом телеканале «Балапан» доля отечест­венного контента составляет 55%, большая часть которого создается аутсорсинговыми компаниями. А зарубежный продукт обязательно переводится на государственный язык. Фактичес­ки вместе с каналом выросло целое поколение детей, которые изучали родной язык благодаря мультфильмам.

«Балапан» стал основным заказчиком отечественной анимации. Телеканал взял курс на формирование образа национальных супергероев.

– Ранее часто звучали жалобы: почему наши дети знают лишь Человека-паука, Супермена, Бэт­мена, но не имеют собственных героев? И начиная с 2019 года «Балапан» начал создавать оригинальных казахстанских супергероев. Среди них – Желаяқ, Айдар, Ақжелкен и другие. Это наши герои, обладающие сверх­способностями, – они умеют летать, становиться невидимыми, спасают мир, – говорит главный редактор.

Современные условия диктуют необходимость развивать цифровые платформы. У «Балапана» есть собственный YouTube-канал, где распространяется казахоязычный детский контент. С 2013 года общее количество просмотров канала превысило 1,3 млрд, что делает его лидером среди казахских детских YouTube-площадок.

Но Айгерим Балгабаева уверена, что это не повод расслабляться. По ее мнению, необходимо расширять казахоязычный детский контент в цифровой среде.

– У казахстанской анимации есть потенциал выхода на зарубежные рынки, однако для этого необходима финансовая поддерж­ка. Сегодня 75 процентов детского контента на казах­станском сегменте YouTube пода­ется на русском языке и лишь три процента – на казахском. Существует огромный потенциал для развития казахоязычных каналов, – считает она.

С другой стороны, отрасль испытывает дефицит высококлассных сценаристов, режиссеров, актеров дубляжа, которые умеют работать с детской аудиторией. По ее мнению, необходимо увеличить финансирование, чтобы производить больше оригинального контента. Еще одно слабое звено – маркетинг и дистрибуция детских фильмов.

– Хотя в кинотеатрах выходят качественные отечественные мультфильмы, зрительский охват остается низким. Для развития всей отрасли необходимо усилить государственную поддержку, в том числе цифровых платформ, ориентированных на детей и подростков. Следует привлекать инвесторов, готовить профессиональных медиаменеджеров, а также развивать систему академического образования, где будут готовить сценаристов и режиссеров, – предложила главный редактор.

Айгерим Балгабаева убеждена в том, что в ближайшие годы Казахстан может стать центром производства детского контента в Центральной Азии.

– Это важная культурная и идеологическая задача. С помощью мультфильмов и программ можно говорить детям о важных ценностях, прививать им уважение к национальным традициям. А выход на международный рынок позволит знакомить и зарубежную аудиторию с нашей культурой, – заключила медийный эксперт.