Воспитывать чемпионов

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В селе Успенка открыли бассейн

фото автора

Успенский район считается одним из самых маловодных в регионе, и потому неудивительно, что несколько лет местные жители на встречах с акимами разного уровня поднимали вопрос строительства этого спортивного объекта. Бассейн необходим для того, чтобы обезо­пасить детей – научить их плавать, укреплять здоровье и силу духа. И вот реализовать проект помогла программа «Ауыл – ел бесігі», по которой было выделено более 565 млн тенге.

К стройке приступили в апреле прошлого года – менее чем за год, с существенным опережением планируемых сроков, возвели современный 25-метровый бассейн на четыре дорожки с глубиной чаши от 1,4 до 2 метров. Общая площадь здания превышает 700 кв. м, конечно же, предусмотрели душевые, медпункт, тренерскую и раздевалки. Новый объект построили рядом с Успенской детско-юношеской спортшколой, в которой занимаются более 500 ребят. Надо сказать, что тренировки по плаванию уже начались, а в свободное время комплекс открыт для всех жителей.

К слову, в Успенском районе активно развивают спортивную сферу: на сегодня здесь имеются 50 спортивных сооружений, в том числе два физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивный манеж, 26 спортивных залов, 17 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

– Это положительная тенденция: в прошлом году у нас открыли ФОК, в нынешнем – бассейн. У нас есть много ребят, желающих профессионально заниматься плаванием. На первое время мы набираем три группы по 20 детей, но в случае большего спроса увеличим их количество, – рассказал тренер-преподаватель по плаванию Мурат Шыркау. – Раньше, чтобы поплавать, местные жители ездили в город или отправлялись куда-то на природу, но только летом. Сейчас они имеют возможность сделать это в родном районе. И главное, что молодежь занята.

По данным областного управления физической культуры и спорта, в Павлодарской области действуют 23 бассейна. Пока большая часть из них находится в городах, а на селе функционируют лишь пять. Тем не менее региональные власти решили изменить ситуацию. За последний год, кроме Успенки, бассейн по аналогичному проекту в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» построили в райцентре Майского района Коктобе, вскоре завершат работы в райцентре Иртышск. А в Баянауле был открыт крупный спортивно-оздоровительный комплекс с единственным в области 25-мет­ровым переливным бассейном. Кроме того, продолжается строи­тельство бассейна в моногороде Аксу, на что по меморандуму о сотрудничестве с компанией ERG выделено 1,3 млрд тенге.

Отметим, что в государственных детско-юношеских спорт­школах плаванием занимаются порядка 1 900 детей и подростков, еще свыше 1 000 – в рамках государственного заказа.

#село #бассейн #Успенка

