Экономика
Востребовано мировым рынком

Наша республика по праву может гордиться АО «Казэнергокабель» – крупнейшим, динамично развивающимся производителем отечественной кабельно-проводниковой продукции, которая не только соответствует ГОСТу и ТУ РК, но и международным стандартам. В 2004 году завод получил сертификат РК по соответствию системы менеджмента качества ISO 9001-2001, а в январе 2005 года – международный сертификат соответствия системы менеджмента качества от фирмы KEMA Quality B.V. (Нидерланды) – с 2011 года DEKRA Certification B.V. (Нидерланды).

Сегодня АО «Казэнергокабель» – единственное казахстанское предприятие в своей отрасли, вступившее в ведущую в СНГ ассоциацию «Электрокабель». Тем более что с момента ввода в эксплуатацию в 1999 году номенклатура выпускаемой заводом кабельной продукции расширена с 400 до более 6 000 наименований.

Сотрудничество с крупнейшими заводами-изготовителями кабельно-проводниковой и электротехнической продукции ближнего и дальнего зарубежья, а также наличие собственных филиалов в Астане, Алматы, Актобе, Актау позволяет АО «Казэнергокабель» оперативно реагировать на любые запросы потребителей, комплектовать заказ и осуществлять поставку в кратчайшие сроки по приемлемым ценам. 

Основными заказчиками продукции павлодарского акционерного общества являются ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «Казахстан темiр жолы», АО «Казахтелеком», АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Казцинк», АО «ТНК «Казхром», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Алюминий Казахстана», АО «Евразиатская энергетическая компания», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «Богатырь Комир», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО «Казстройпромтехмонтаж», АО «Электромонтаж» и многие другие.

30 В 2010 году в рамках ГП ФИИР при финансовом содействии ТОО «Корпорация Казахмыс» АО был реализован инвестиционный проект «Производство алюминиевой катанки», вошедший в программу по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010–2014 годы. Данный проект, основанный на алюминии, производимом павлодарским АО «Казахстанский электролизный завод», позволил снизить сырьевую зависимость от иностранных поставщиков, увеличить долю казахстанского содержания в кабелях и проводах с алюминиевыми жилами, а также уменьшить материальные затраты на производство кабельно-проводниковой продукции. Производственная мощность проекта составляет 15 тонн алюминиевой катанки (проволоки) в год. И это стало новым толчком не только внутриреспубликанского, но и внешнего партнерства. В частности – с Россией. Об этом в недавнем интервью генеральный рассказал  директор АО «Казэнергокабель» Олег Крук.

– Сегодня наше предприятие выпускает около 6 тысяч видов кабельно-проводниковой продукции, – отметил он. – Почти половина ее экспортируется в Россию. Там, в Томске, Владимире и Башкортастане, мы покупаем полимеры для покрытия нашей продукции. В то же время алюминиевую катанку мы отправляем в Томск, Москву, Омск и Новосибирск. Если говорить обобщенно, то в Российскую Федерацию мы отгружаем кабельно-проводниковой продукции в объеме 500 миллионов рублей в год. У нас с россиянами очень серьезное партнерство.

Это было продемонстрировано в ноябре 2013 года, когда в Екатеринбурге проходил Х юбилейный Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. В качестве экспонентов в выставке демонстрировалась и продукция АО «Казэнергокабель». Возможно, это послужило поводом к тому, что акционерным обществом было заключено 3 контракта на поставку кабельно-проводниковой продукции на общую сумму 70 млн. рублей. В заседании Российско-Казахстанского делового совета, которое было организованно при поддержке торгово-промышленных палат двух государств, руководители АО «Казэнергокабель» имели авторитетное слово по вопросам создания производственных кластеров, гармонизации промышленной политики и технических регламентов.

Наряду с российским, АО успешно осваивает и рынки республик Средней Азии и других стран:  ведь казахстанская кабельно-проводниковая продукция с павлодарским логотипом уже завоевала авторитет как качественный товар. А само акционерное общество – имидж надежного партнера.

Сергей ГОРБУНОВ,
gorbunov@kazpravda.kz
фото Валерия БУГАЕВА
Павлодар

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