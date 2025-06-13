Вот куда слетаются аисты!

Здравоохранение
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

До шести тысяч новорожденных в год появляются на свет в областном перинатальном центре

фото перинатального центра

Открыли центр в 1992 году. Он стал работать и на город, принимать пациенток с беременностью и потенциальных мамочек с гинекологическими проблемами из всех районов Жетысу.

Работают несколько отделений: гинекологическое, выхаживания недоношенных детей, патологий у беременных, послеродовое и, конечно, большой родблок.

– В родильном отделении у нас девять родильных палат, – рассказывает заместитель директора центра по лечебной работе Айгерим Тертюбаева. – Палаты для стабилизации новорожденных, для предоперационного наблюдения, послеоперационного наблюдения, два операционных блока с четырьмя операционными столами.

До 7% из новорожденных – недоношенные. Есть детки и с экстремально низкой массой тела – менее килограмма. В прошлом году появились на свет восемь таких младенцев, четырех из них удалось выходить!

– У нас имеется дефицит кад­ров, – рассказывает Айгерим Тертюбаева. – Но, несмотря на это, коллектив центра выполняет свои обязанности в полном объеме и курирует районы региона. Регулярно для коллег из районов проводятся онлайн-консультации, в которых участвуют акушеры-гинекологи, анестезио­логи-реаниматологи, онкологи, хирурги, терапевты, кардиологи, эндокринологи, невропатологи, нейрохирург. Созданы чаты с кураторами каждого района для ежедневного мониторинга требующих особого внимания беременных и женщин из группы высокого риска. Ежеквартально в села области выезжают кураторы: акушеры-гинекологи, нео­натологи, главная акушерка и сертифицированная акушерка.

Особо отмечает руководство центра труд заместителя директора по неонатальной службе Алеси Воробьевой, назначенной буквально год назад. С ее приходом отмечается уменьшение смерт­ности среди новорожденных, под руководством Воробьевой медики выхаживают детей с низкой массой тела и новорожденных с заболеваниями. С душой и мастерски работают заведующий отделением реанимации новорожденных Данияр Расулов, заведующий отделением высокозависимых и требующих специального ухода новорожденных Диас Досанов с командой врачей-ординаторов.

– Так же и акушеры-гинекологи, несмотря на высокую нагрузку, недостаточность кадров, несут службу днем и ночью, – подчеркивает Айгерим Тертюбаева. – Это Нургуль Сарикова – заведующая родильным отделением, Назгуль Рустембекова – заведующая отделением патологии беременности, Ботагоз Мухажанова – заведующая послеродовым отделением, Арайлым Омарова – заведующая гинекологией, Рамия Рафикова – врач приемного покоя и врачи-ординаторы Забира Даулетбаева, Диана Бижолова.

Несмотря на плотный график работы, в перинатальном центре успевают вводить новые технологии, развивают инфраструктуру медучреждения. Для совершенствования помощи женщинам фертильного возраста по вопросам планирования семьи и профилактике здоровой беременности при ОПЦ открыт Центр охраны плода. А при содействии благотворительного фонда Первого Президента открыт центр раннего вмешательства «Қамқорлық». Основной его задачей является комплексная реабилитация детей на ранних этапах развития – с трех месяцев до трех лет. Центр может принять до 50 детей в месяц, курс реабилитации составляет 21 календарный день. У пациентов есть возможность проходить реабилитацию каждые два-три месяца, потому как в раннем возрасте требуется непрерывность восстановительных процедур. Здесь принимают детей с неврологическими диагнозами: ДЦП, поражениями ЦНС, врож­денными пороками развития, синдромом Дауна, с родовыми травмами, недоношенных детей. Как показывает опыт, именно до трех лет мозг ребенка пластичен и очень хорошо поддается лечению. А значит, раннее начало реа­билитации уменьшает степень тяжести инвалидности, повышая шансы ребенка перерасти недуг.

– В перинатальном центре начали делать метропластику, – рассказывает о еще одном достижении Айгерим Тертюбаева. – Это хирургическая операция, целью которой является восстановление репродуктивной функции посредством коррекции дефектов матки. Мы освоили применение метода LISA в неонатальной службе, а также допплерографию маточно-плодово-плацентарного кровотока.

Недавно в перинатальном центре была открыта своя «Клиника одного дня». Сделано это по поручению министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. Цель проекта заключается в обеспечении доступности инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременном выявлении риска рождения детей с врожденными пороками развития.

«Клиника одного дня» позволяет беременным за день по принципу «одного окна» пройти все виды пренатальной диагностики и получить быстрые и точные результаты исследований. Выглядит это так: сначала беременная проходит осмотр плода на УЗИ-аппарате экспертного класса, затем осуществляется забор крови для био­химического скрининга и в течение 20–30 минут женщине выдают результаты анализа на руки. И на завершающем этапе проводится консультирование беременной для расчета индивидуального риска хромосомной патологии плода с последующим принятием обос­нованных решений.

В комплексе такой подход позволяет выявить на ранней стадии возможные патологии и получить максимально точный прогноз для жизни и здоровья плода.

«Клиника одного дня» обеспечена специалистами высокой квалификации в области перинатальной диагностики, генетики, УЗИ, неонатологии, акушерстве. В составе мультидисциплинарной команды здесь решаются вопросы каждой сложной беременности, формы вмешательств, особеннос­ти родоразрешения, дальнейшая тактика проведения постнеонатальных мероприятий.

Еще медики центра освоили нейросонографию у постели новорожденного – это ультразву­ковое исследование головного мозга, которое проводится через большой родничок у детей до года. А также применение метода Кенгуру для улучшения выхаживания и усиления эмоционального контакта мамы и новорожденного. Этот метод подразумевает постоянный контакт кожа к коже, частое грудное вскармливание и поддержку матерей во время этого процесса.

#Жетысу #перинатальный центр

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