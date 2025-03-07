Возраст не помеха

Изобразительное искусство
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Виктория Вовк

В Алматы в Центральном государственном музее представили свои работы ученики студии при Центре активного долголетия.

фото Юрия Беккера

Возрастной диапазон учеников вице-президента Академии художеств РК, известного художника-графика Марлана Нысанбаева – от 61 года до 84 лет. Их творческой «плодовитости» могут позавидовать профессиональные художники: в экспозицию «Весенняя рапсодия» вошли 96 полотен, причем выполнены они в разных техниках – акварель, масло, акрил, гуашь... Выставку приурочили к предстоящему Международному женскому дню, ведь весна ассоциируется с обновлением и вдохновением, а образ женщины – с красотой, нежностью и жизненной силой. Эти идеи нашли отражение в каждой авторской работе, объединяя искусство и природу в гармоничном единстве.

– Два с половиной года назад в Алматы открылся Центр активного долголетия, куда меня пригласили преподавать, – рассказывает Марлан Нысанбаев. – Интерес к занятиям со стороны пенсионеров был настолько огромным, что нам захотелось поделиться их достижениями с широкой публикой. Так появилась выставка «Осенний блюз» в Музее Алматы, а теперь мы рады представить наши работы уже в Центральном музее. Кто-то из посетителей центра занимается живописью два года, а кто-то всего три месяца. Но по уровню исполнительского мастерства их нельзя назвать начинающими художниками – их работы самодостаточны, выразительны, интересны.

Со словами известного мастера трудно не согласиться. Вот, отражаясь на поверхности нежно-небесного озера, плывет величавая яхта, напоминающая сюжет Айвазовского – это работа Майи Хасимовой. Далее – прекрасный букет цветов, написанный Баян Джанзаковой. Возле натюрморта Гульмиры Хамитовой, которую Марлан Нысанбаев назвал в числе своих лучших учеников, хочется задержаться подольше.

– В Центр активного долголетия попала случайно, – говорит Гульмира Хамитова. – Мы пришли со снохой, хотела записаться на живопись, но мне сказали, что мест нет. А через месяц Марлан Кенесович сообщил, что появилась «вакансия». Так с мая 2023 года я начала заниматься. Я и раньше любила рисовать, но у меня не было профессиональных навыков. Сейчас у меня около 15 работ, из них несколько уже были представлены на выставках. Конечно же, я не считаю себя состоявшимся художником – еще многому нужно учиться.

Ученицы Нысанбаева все же скромничают. Недостаток их навыков во многом компенсируется жизненным опытом, который они используют, создавая произведения. Стоит отметить, что главная цель выставки – продемонстрировать обществу, что научиться рисовать и создавать художественные произведения можно в любом возрасте. По словам посетителей Центра активного долголетия, изобразительное искусство стало для них не только способом самовыражения, но и мощным инст­рументом оздоравливающей арт-терапии.

#выставка #творчество

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