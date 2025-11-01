Как известно, проект по возрож­дению «апорта» осуществляется по поручению Президента. В ближайшие три года на специально подобранных участках суммарной площадью 110 га планируется разместить выращенные в лабораторных условиях безвирусные, оздоровленные саженцы. Все они привиты на подвой, полученный от яблони Сиверса. На один гектар будет высажено в среднем по 210 деревьев.

Из общей площади яблоневых посадок 20 га «апорта» будет размещено на специально подготовленном участке, присоединенном к помологическому саду. На других участках, по своим природным условиям пригодных для выращивания этого сорта, посадками яблонь займутся будущие агрономы из университета, крупное сельскохозяйственное формирование «Байсерке-агро» и акимат Алматы.

Всего нынче запланированы посадки на 10 га, на пяти саженцы уже размещены. Оптимальная зона для выращивания полноценного «апорта» находится в предгорьях на высотах от 800 до 1 300 м над уровнем моря.

Как подчеркнул председатель правления ТОО «Казахский НИИ плодоовощеводства», доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН РК Темиржан Айтбаев, это первые гектары новых садов «апорта» из запланированного объема. В перспективе стоит задача по увеличению площадей садов под «апорт» до 3 500 га. В Казахстане на сегодня их имеется около 2 400 га, но это все старые сады, которым уже до полувека и более.

При НИИ имеется экспериментальный маточно-черенковый сад «апорта», заложенный в 2015 году. Здесь размещены 14 разновид­ностей данного вида яблонь. Отсюда садоводы берут черенки для получения саженцев. Это привой, а подвоем служит, как отмечалось выше, яблоня Сиверса.

В горах Джунгарского Алатау в питомниках и резерватах ученые собирают определенной формы плоды дикой яблони Сиверса, затем из них выделяют семена, которые высаживают на участке в питомниках. На подготовленный подвой делается прививка черенками из маточного сада и получается самый популярный сорт «апорта» – кроваво-красный, который отличается крупными плодами и неповторимым арома­том.

Обязанность НИИ плодоовощеводства – обеспечить выращивание саженцев «апорта» для их размещения на отведенных в рамках проекта землях. Эксперты ожидают, что первые заложенные сады дадут урожай через семь-восемь лет. Это будут первые возрож­денные, восстановленные сады «апорта».

Необходимо отметить, что Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) принято постановление, в котором за каждой страной закреплен один вид продукта в качестве национального бренда. За Казахстаном в виде бренда закреплен «апорт». Поэтому ему как символу должно быть уделено особое внимание. Этот вопрос находится на контроле Президента.

По сравнению с другими сортами яблок «апорт» отличается долголетием – даже 60-летние посадки при хорошем уходе дают стабильный урожай. Но при этом в активную фазу плодоношения данный вид вступает гораздо поз­же. Этот фактор сказывается на коммерческой привлекательности, что нередко сдерживает садоводов.

Поэтому, как отметил Темиржан Айтбаев, нужно заинтересовать фермера господдержкой, выделяя ежегодные субсидии на поддержание «апорта» до его первого плодоношения, скажем, в течение семи лет. Это даст возможность садоводу возмещать затраты по уходу за молодыми яблонями. В дальнейшем, когда сад войдет в фазу плодоношения, необходимость в дотациях отпадет.

По словам председателя правления, «апорт» дает урожай до 12 тонн с гектара, при этом его стоимость в три-четыре раза выше других сортов. Так что выгода для фермеров есть.

По мнению ученых и производственников, до 10% садов, расположенных в приемлемой для «апорта» природно-климатической зоне, должны быть заняты именно «апортом». Этого будет достаточно для удовлетворения всех потребностей рынка и достижения экономического благополучия отечественного садоводства.