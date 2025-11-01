Возрождая знаменитый «апорт» Наука 1 ноября 2025 г. 3:02 3 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права Под контролем ученых-плодоводов в помологическом саду Талгарского филиала НИИ плодоовощеводства полным ходом идет посадка годовалых яблонь сорта «апорт». фото автора Как известно, проект по возрождению «апорта» осуществляется по поручению Президента. В ближайшие три года на специально подобранных участках суммарной площадью 110 га планируется разместить выращенные в лабораторных условиях безвирусные, оздоровленные саженцы. Все они привиты на подвой, полученный от яблони Сиверса. На один гектар будет высажено в среднем по 210 деревьев. Из общей площади яблоневых посадок 20 га «апорта» будет размещено на специально подготовленном участке, присоединенном к помологическому саду. На других участках, по своим природным условиям пригодных для выращивания этого сорта, посадками яблонь займутся будущие агрономы из университета, крупное сельскохозяйственное формирование «Байсерке-агро» и акимат Алматы. Всего нынче запланированы посадки на 10 га, на пяти саженцы уже размещены. Оптимальная зона для выращивания полноценного «апорта» находится в предгорьях на высотах от 800 до 1 300 м над уровнем моря. Как подчеркнул председатель правления ТОО «Казахский НИИ плодоовощеводства», доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН РК Темиржан Айтбаев, это первые гектары новых садов «апорта» из запланированного объема. В перспективе стоит задача по увеличению площадей садов под «апорт» до 3 500 га. В Казахстане на сегодня их имеется около 2 400 га, но это все старые сады, которым уже до полувека и более. При НИИ имеется экспериментальный маточно-черенковый сад «апорта», заложенный в 2015 году. Здесь размещены 14 разновидностей данного вида яблонь. Отсюда садоводы берут черенки для получения саженцев. Это привой, а подвоем служит, как отмечалось выше, яблоня Сиверса. В горах Джунгарского Алатау в питомниках и резерватах ученые собирают определенной формы плоды дикой яблони Сиверса, затем из них выделяют семена, которые высаживают на участке в питомниках. На подготовленный подвой делается прививка черенками из маточного сада и получается самый популярный сорт «апорта» – кроваво-красный, который отличается крупными плодами и неповторимым ароматом. Обязанность НИИ плодоовощеводства – обеспечить выращивание саженцев «апорта» для их размещения на отведенных в рамках проекта землях. Эксперты ожидают, что первые заложенные сады дадут урожай через семь-восемь лет. Это будут первые возрожденные, восстановленные сады «апорта». Необходимо отметить, что Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) принято постановление, в котором за каждой страной закреплен один вид продукта в качестве национального бренда. За Казахстаном в виде бренда закреплен «апорт». Поэтому ему как символу должно быть уделено особое внимание. Этот вопрос находится на контроле Президента. По сравнению с другими сортами яблок «апорт» отличается долголетием – даже 60-летние посадки при хорошем уходе дают стабильный урожай. Но при этом в активную фазу плодоношения данный вид вступает гораздо позже. Этот фактор сказывается на коммерческой привлекательности, что нередко сдерживает садоводов. Поэтому, как отметил Темиржан Айтбаев, нужно заинтересовать фермера господдержкой, выделяя ежегодные субсидии на поддержание «апорта» до его первого плодоношения, скажем, в течение семи лет. Это даст возможность садоводу возмещать затраты по уходу за молодыми яблонями. В дальнейшем, когда сад войдет в фазу плодоношения, необходимость в дотациях отпадет. По словам председателя правления, «апорт» дает урожай до 12 тонн с гектара, при этом его стоимость в три-четыре раза выше других сортов. Так что выгода для фермеров есть. По мнению ученых и производственников, до 10% садов, расположенных в приемлемой для «апорта» природно-климатической зоне, должны быть заняты именно «апортом». Этого будет достаточно для удовлетворения всех потребностей рынка и достижения экономического благополучия отечественного садоводства. #Талгар #апорт #Казахский НИИ плодоовощеводства