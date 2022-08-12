Возрождение

Примерно в 40 километрах от Семея, в селе Аккульск, которое состоит всего из нескольких домов, посреди открытой степи возвышалось до недавнего времени покосившееся и полуразрушенное здание деревянной мечети. И село, и мечеть уже давно были заброшены. В поздний советский период здание мечети полностью обветшало: без крыши, дверей, окон, с накренившимся минаретом оно было близко к тому, чтобы издать свой последний вздох. Но не погибло. Как будто ждало, когда люди опомнятся, придут сюда, взявшись за руки, и приведут мечеть в надлежащий вид, возродят памятник культуры и духовности.

Мечеть, расположенную недалеко от шоссе, посещают потомки бывших жителей села, случайные посетители, которые слышали о мистических историях, связанных с ней, или те, кто, проезжая по трассе и, издали увидев покосившийся деревянный минарет, вдруг испытывают непреодолимое желание остановиться и подойти к этому священному месту.

Люди приходили, чтобы просто погладить деревянные стены и попросить благословения.

Сегодня в Аккульске живут всего несколько семей. Как-то в село приезжали исследователи из Турции. Снимали на видео мечеть, проверяли, соответствует ли она канонам ислама. И потом с удивлением отмечали, что мастера начала прошлого века построили мечеть, ни на миллиметр не погрешив против принятых правил.

История Аккульской мечети связана с судьбой татарского общества в казахской степи. Истоки татарской общины Семипалатинска и его окрестностей восходят ко второй половине XVIII века. Основанный как одна из крепостей на Иртышской линии укреплений, город быстро превратился в важный административный, политический и экономический центр.

Выгодное географическое положение, которое занимал Семипалатинск, построенный на пересечении множества крупных торговых путей, превратило маленькую военную крепость в крупный торговый центр, где пересеклись торговые пути России, Китая, Монголии и даже Тибета.

Уже в конце XVIII века в Семипалатинск стали стекаться представители самых разных национальностей, проживающих на территории Российской империи и соседних ханств. Это были так называемые сарты – жители стран Центральной Азии, русские переселенцы и татары. Среди последних были не только бедняки, но и довольно крупные торговцы и предприниматели, уклонисты от воинской повинности или обременительных налогов.

Рост татарского населения был столь интенсивным, что татары стали расселяться не только в Семипалатинске, но и по окрестным местам, желая заниматься сельским хозяйством. Именно так вокруг города в конце XVIII – начале XIX века возникла целая сеть так называемых татарских сел: Башкуль, Аккултык, Караморза, Изятулла, Абсалям, Зубаир, Сары-Ногай, Букер и другие.

К сожалению, до нашего времени дошли лишь обрывочные сведения об истории Аккульской мечети. В различных источниках указываются разные даты ее постройки. Известно лишь, что возведена она была по инициативе местного богатого владельца мельницы, глубоко религиозного человека по имени Султангали Фазылбек (1847–1912 гг.). Он начал строить мечеть после своего возвращения из хаджа. Считается, что строительство культового объекта было связано с личным религиозным и духовным возрож­дением Султангали.

Историю ее строительства рассказал имам одной из семейских мечетей, участник акции по возрождению Аккульской мечети Нурбек Салимов.

– Мечеть построил Султан-қажы Фазылбекулы. Приставка к имени «қажы» говорит о том, что это был религиозный человек. У него мечта была построить в селе мечеть. И за семь лет он с Долони, а это 30–40 километ­ров, сначала завез российский лес. Лес этот они замачивали в соли, а потом сушили. Но не так, как сейчас, под солнцем, быстро сушат. Нет. Он его сушил семь лет в тени. Ни солнца, ни дождя не должно было быть. И пока лес сушился, с Иртыша возили камни и семь лет строили фундамент. Затем уже, когда дерево высохло, Султан-қажы нанял специалистов. И они строили. Не знаю, сколько времени, может, три года, может, четыре. После построения этой мечети он организовал азан. Мечеть же уже заработала. Ему на тот момент было 63 года. А вскоре Султан-қажы ушел из жизни. Строительство мечети в селе Аккултык стало делом его жизни, – рассказал Нурбек Салимов.

Деревянная мечеть, построенная без единого гвоздя, недолго проработала как культовое сооружение. Уже в 20-е годы ХХ века она была закрыта и стала использоваться в качестве начальной школы, а потом и сельского клуба с библиотекой.

Выходцы из Аккульска вспоминают, что здесь показывали кино и мультфильмы, а по выходным школьники и дети из соседней деревни устраивали для местных жителей концерты.

– В этой маленькой комнатке в 60-х годах стояли киноаппараты, – рассказывает коренной аккульчанин Карим Жунусов, проводя экскурсию по мечети. – Вот здесь стоял фильмоскоп, крутились диски. Помню, как нам показывали мультфильмы «Винни Пух» и «Ну, погоди!».

– А здесь были две печи-конт­рамарки, – вспоминает его брат Рахим Жунусов. – Зимой, перед киносеансами, их топили дровами, но мечеть не успевала прогреться. Мы мерзли, но смотрели кино до конца, иногда по две серии, а потом бежали домой греться. Летом здесь жили сенокосчики. Перед Новым годом мы помогали наряжать елку, рядом была сцена, а в маленькой комнатке – библиотека.

Здесь у каждого поколения свои воспоминания, связанные с мечетью.

Поколение 70-х и 80-х рассказывает уже другие детские истории. Для них зайти в мечеть было настоящим квестом.

– В те времена, когда мечеть была закрыта, на двери висел замок. На стене было маленькое окошко. Через него я с другими детьми лазил на купол. А рядом жила бабушка, прямой потомок Султана-қажы Фазылбекулы, построившего мечеть. Она охраняла ее. И постоянно прогоняла нас оттуда, – вспоминает свое детство Ерлан Жунусов.

С Аккульской мечетью связано множество мифов и легенд. Так, местные жители рассказывают, что человек, сорвавший с минарета полумесяц, когда мечеть было решено закрыть, впоследствии остался без руки.

Со временем мечеть в Аккульске стала неким символом национального наследия татар Казахстана. Ее судьба в последнее время горячо обсуждалась в татарской общине, а также в среде местных краеведов и региональных чиновников, в чис­ле предложений которых был перенос мечети в этнографический музей под открытым небом в Усть-Каменогорске.

Под натиском общественности памятник деревянного зодчества оставили на месте, в Аккульске. Но долгие годы она продолжала стоять, на глазах разрушаясь, лишенная хозяйского присмот­ра и ухода.

Однако год назад ситуация в корне изменилась. Инициативная группа из числа выходцев из Аккульска и жителей ближайших к нему сел Бескарагайского района, а также многие семейчане приступили к реставрационным работам давно заброшенного храма. И теперь мечеть преобразилась буквально на глазах.

Возрождение Аккульской мечети стало всенародным делом. Для этого и объявили асар, как это было принято в старину. Наши предки, чтобы выполнить трудную задачу, собирали население всего аула или села, чтобы разом построить дом для бедной семьи или, как сейчас, восстановить храм для блага всех людей.

Когда выходцы из Аккульска Ильяс Хайбуллин, братья Карим и Рахим Жунусовы рассказали о своей идее землякам, их поддержали и объявили сбор средств. Сначала ремонт подразумевал только выравнивание минарета и ремонт крыши. Но работы растянулись на год и вдохнули в степную святыню новую жизнь.

Работали зимой и летом, проводили в мечети все свободное время. Им помогали жители близлежащих сел Карамурза, Канонерка, Жыланды, Бескарагай – все, кто был неравнодушен к судьбе святыни. Строители запомнили случаи, когда даже совершенно незнакомые люди, заезжавшие взглянуть на мечеть, с радостью оказывали посильную помощь.

– Сначала были сомнения: потянем работу или нет. Во-первых, мы не профессионалы, а во-вторых, переживали, что не хватит денег, – вспоминает Ильяс Хайбуллин. – Но как только принялись за фундамент, дело пошло. Мы работали так, как учили нас отцы. Земляки стали собирать деньги. Пожилые люди, прожившие здесь долгие годы, делились своей пенсией. Хорошо нас поддержали предприниматели, когда узнали, что мы восстанавливаем мечеть: кто деньгами, а кто стройматериалами. Например, когда делали резку стекол, одну готовую остекленную раму нам отдали бесплатно. Подарили 7 пачек кирпичей, шпалы, стропила, кругляк. Некоторые делали хорошую скидку. Все это придавало нам сил и мы, несмотря на трудности, продолжали общее дело.

Поднятие минарета, – пожалуй, самый опасный и трудоемкий процесс. Его поднимали две недели дедовским способом – при помощи подпорок и домкратов.

– Каждый день по три-четыре сантиметра поднимали минарет, – уточняет Ерлан Жунусов. – Ставили подпорки из бревен, поднимали домкратами и вели кладку колонн внутри мечети. Чуть поднимем минарет и кирпичи выкладываем. И там же, в колонну, мы заложили капсулу времени с пожеланиями потомкам. Я знаю, без помощи Всевышнего не обошлось. Бывало, работаем весь день, ничего не получается, колонны разъезжаются. У нас в такие моменты руки опускались. А на следующий день все ладилось – за полдня выполняли план. Сами не понимали, как такое возможно!

За время реконструкции в мечети сменили кровлю, выровняли минарет, заменили и застеклили оконные рамы, построили два крыльца, постелили новые деревянные полы, оштукатурили и побелили стены.

Особенным событием стала установка полумесяца на минарете. 70 лет мечеть простояла без своего главного символа, его сняли в 1930-х годах прошлого века. Но теперь блестящий полумесяц, сделанный руками все тех же строителей, снова украшает святыню.

Большая стройка стала для добровольцев настоящей школой ремонта. Мужчины многому научились и еще больше узнали о старинной деревянной архитектуре.

Памятник деревянного зодчества выстоял больше 100 лет под натиском времени и суровых погодных условий, он объединил людей, теперь согреет их души.