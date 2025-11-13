Как сообщила на презентации проекта член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия Жанерке Шайгозова, работа Школы мастеров будет направлена на возрождение древнего и сакрального искусства казахского народа.

– Основная цель – сохранение, развитие и подготовка мастеров традиционного искусства ручного ткачества, – сказала Жанерке Шайгозова. – Издревле ткацкое ремесло казахов было важной частью быта, включающей создание одежды, праздничных принадлежностей, украшение юрт. Его развитие было напрямую связано с кочевым образом жизни народа, при котором особое внимание уделялось прак­тичности изделий, а орнаменты имели символическое значение. Ручное ковроткачество – благородное наследие нашего народа, зеркало национального духа, поэтому заслуга наших ремесленниц, передающих эту традицию следующему поколению, велика.

По словам директора областного историко-краеведческого музея Сапара Козейбаева, Школа мас­теров станет одним из духовных центров, который вдохнет новую жизнь в традиционные ремесла.

– Культурная инициатива ЮНЕСКО – важный шаг к расширению сферы искусства, сохранению традиций и развитию нашего национального культурного наследия, – отметил он.

Руководитель проекта – известная кызылординская рукодельница, член Союза ремесленников РК Карлыгаш Ильясова. Многие годы мастерица занимается традиционным текстилем, отлично владеет техникой ворсового и безворсового ковроткачества, лоскутного шитья, вышивки и изготовления предметов из войлока. Ее работы украшали экспозиции респуб­ликанских и международных выставок, ярмарок и фестивалей традиционных ремесел.

Открыть такую школу Карлыгаш Ильясова мечтала давно.

– Планировала обучить ремес­лу десять учениц, но желаю­щих оказалось намного больше, – рассказывает она. – В итоге к обучению приступили 18 человек. Все они – преподаватели предмета «Технология» из школ города. Моя цель – вырастить учениц, которые передали бы азы ремесла уже собственным воспитанницам. А главная миссия – возродить традиционное ремесло нашего народа. Об открытии школы узнали и в других регионах страны. Сейчас к нам поступают заявки на обучение, есть первые заказы.

После окончания курса участники проекта представят свои работы на выставке, а после подарят их областному историко-краеведческому музею. На это же время запланирована конференция с участием ремесленниц и специа­листов из-за рубежа.

Карлыгаш Ильясова с увлечением рассказывает о технологии изготовления ковров, сравнивая ее с искусством, в котором ручной процесс требует терпения, времени и кропотливого труда.

– Сегодня ковры чаще плетут из готовых заводских ниток, потому что обработка и покраска шерстяной пряжи – весьма трудоемкий процесс, – делится Карлыгаш. – Для создания качественных и красивых изделий нужны навыки и широкие знания – о шерсти, волокнах, красителях, орнаментах и узорах. Процесс ткачества – долгий и трудоемкий, поэтому один курс обу­чения составляет почти полгода.

Ремесленница сообщила, что в Приаралье осталось лишь несколько мастериц ковроткачества. В своей работе они используют методы комбинирования традиционных ковров – қалы кілем и түкті кілем.

– В Приаралье традиционно изготавливают сыр кілем, – отмечает она. – Характерны и его узоры, которые наши бабушки называли «шатыр гүл» и «самау­рын гүл». Присырдарьинский ковер – это один из видов казахского ковроткачества, распространенный в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи.

Карлыгаш Ильясова делится своими планами и мечтами:

– В наши дни ковроткачество – большая редкость, а ручной ковер – это всегда эксклюзив, оттого он и ценится высоко. Хочу, чтобы все казахские девушки научились ткать ковры и могли зарабатывать. На натуральные шерстяные ковры есть высокий спрос музеев и частных коллекционеров. Также мечтаю, когда нас, ткачих, станет много, открыть в Кызылорде производственную школу, чтобы поставить дело на поток. А еще – создать большой центр ремесленничества, в котором объединятся мастера по ковроткачеству, пошиву национальной одежды и ювелирного искусства.