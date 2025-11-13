Возвращение к истокам

Наследие
105
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Ремесленная школа ручного ковроткачества организована в рамках Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

Фото предоставлено Карлыгаш Ильясовой

Как сообщила на презентации проекта член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия Жанерке Шайгозова, работа Школы мастеров будет направлена на возрождение древнего и сакрального искусства казахского народа.

– Основная цель – сохранение, развитие и подготовка мастеров традиционного искусства ручного ткачества, – сказала Жанерке Шайгозова. – Издревле ткацкое ремесло казахов было важной частью быта, включающей создание одежды, праздничных принадлежностей, украшение юрт. Его развитие было напрямую связано с кочевым образом жизни народа, при котором особое внимание уделялось прак­тичности изделий, а орнаменты имели символическое значение. Ручное ковроткачество – благородное наследие нашего народа, зеркало национального духа, поэтому заслуга наших ремесленниц, передающих эту традицию следующему поколению, велика.

По словам директора областного историко-краеведческого музея Сапара Козейбаева, Школа мас­теров станет одним из духовных центров, который вдохнет новую жизнь в традиционные ремесла.

– Культурная инициатива ЮНЕСКО – важный шаг к расширению сферы искусства, сохранению традиций и развитию нашего национального культурного наследия, – отметил он.

Руководитель проекта – известная кызылординская рукодельница, член Союза ремесленников РК Карлыгаш Ильясова. Многие годы мастерица занимается традиционным текстилем, отлично владеет техникой ворсового и безворсового ковроткачества, лоскутного шитья, вышивки и изготовления предметов из войлока. Ее работы украшали экспозиции респуб­ликанских и международных выставок, ярмарок и фестивалей традиционных ремесел.

Открыть такую школу Карлыгаш Ильясова мечтала давно.

– Планировала обучить ремес­лу десять учениц, но желаю­щих оказалось намного больше, – рассказывает она. – В итоге к обучению приступили 18 человек. Все они – преподаватели предмета «Технология» из школ города. Моя цель – вырастить учениц, которые передали бы азы ремесла уже собственным воспитанницам. А главная миссия – возродить традиционное ремесло нашего народа. Об открытии школы узнали и в других регионах страны. Сейчас к нам поступают заявки на обучение, есть первые заказы.

После окончания курса участники проекта представят свои работы на выставке, а после подарят их областному историко-краеведческому музею. На это же время запланирована конференция с участием ремесленниц и специа­листов из-за рубежа.

Карлыгаш Ильясова с увлечением рассказывает о технологии изготовления ковров, сравнивая ее с искусством, в котором ручной процесс требует терпения, времени и кропотливого труда.

– Сегодня ковры чаще плетут из готовых заводских ниток, потому что обработка и покраска шерстяной пряжи – весьма трудоемкий процесс, – делится Карлыгаш. – Для создания качественных и красивых изделий нужны навыки и широкие знания – о шерсти, волокнах, красителях, орнаментах и узорах. Процесс ткачества – долгий и трудоемкий, поэтому один курс обу­чения составляет почти полгода.

Ремесленница сообщила, что в Приаралье осталось лишь несколько мастериц ковроткачества. В своей работе они используют методы комбинирования традиционных ковров – қалы кілем и түкті кілем.

– В Приаралье традиционно изготавливают сыр кілем, – отмечает она. – Характерны и его узоры, которые наши бабушки называли «шатыр гүл» и «самау­рын гүл». Присырдарьинский ковер – это один из видов казахского ковроткачества, распространенный в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи.

Карлыгаш Ильясова делится своими планами и мечтами:

– В наши дни ковроткачество – большая редкость, а ручной ковер – это всегда эксклюзив, оттого он и ценится высоко. Хочу, чтобы все казахские девушки научились ткать ковры и могли зарабатывать. На натуральные шерстяные ковры есть высокий спрос музеев и частных коллекционеров. Также мечтаю, когда нас, ткачих, станет много, открыть в Кызылорде производственную школу, чтобы поставить дело на поток. А еще – создать большой центр ремесленничества, в котором объединятся мастера по ковроткачеству, пошиву национальной одежды и ювелирного искусства.

