Фото: Генпрокуратура

Сегодня в здании Нацмузея состоялась торжественная церемония передачи историко-культурных ценностей в госфонд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КУВА

Артефакты были возвращены в гособственность и переданы ТОО «Компания по управлению возвращёнными активами».

Предполагая, что данные предметы могут представлять значительную историческую и культурную ценность, Управляющая компания обратилась в Министерство культуры и информации РК.

Для установления подлинности изделия были направлены в Нацмузей.

По заключению специалистов музея, артефакты обладают высокой историко-культурной значимостью, отражающей эпоху раннего железного века и средневековья.

В результате, в соответствии с законодательством РК, Комитет государственного имущества и приватизации Минфина принял решение о передаче предметов в фонд национального музейного наследия.

Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н.э. по III век н.э. и выполнены в знаменитом скифском «зверином стиле», характерном для культур древних кочевых народов.

Этот стиль не только отличался высоким уровнем художественного мастерства, но и свидетельствует о тесном культурном взаимодействии скифов с соседними народами - греками, персами, китайцами и другими.

Среди переданных предметов металлическое изделие в виде головы орла; кольцо с арабской вязью; прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме; скульптурные изображения животных: льва с крыльями, лошади с крыльями, барса в движении, оленя в прыжке; 15 древних монет с неразборчивыми надписями; два кольца в виде спирали; перстень с изображением головы льва.

Общий вес изделий более 118 граммов. Они выполнены с применением чеканки, тиснения и гравировки, демонстрируя стилистические черты степных культур и влияние греческого, персидского и восточного художественного наследия.

В ближайшее время эти артефакты будут представлены широкой общественности в экспозициях Национального музея.