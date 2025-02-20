Возврат к историческому времени

Мнения
10
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

С 1 марта 2024 года страна живет по единому времени. Переход всех регионов на UTC+5, правда, вызвал неоднозначную реакцию общества.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель председателя правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Салтанат Назарова считает, что переход Казахстана к единому часовому поясу обоснован с медицинской точки зрения. По ее словам, жизненные процессы человека тесно связаны со временем и меняются в зависимости от него. Например, в течение светового дня мы просыпаемся, бодрствуем, учимся, работаем, занимаемся спортом, гуляем с семьей, ощущаем прилив сил. С наступлением темноты наш организм просит отдыха. И эта закономерность называется биологическими ритмами. Им подчинены жизнь не только человека, но и животных, птиц и других существ.

Салтанат Назарова считает, что циркадные ритмы – это основа нашего здоровья, работоспособности и долголетия.

– Множество зарубежных исследований показывают, что биоритмы управляют уровнем гормонов, ферментов и других активных веществ в организме, а также поддерживают состав крови и общее равновесие. Согласованная работа биоритмов, регулирующих сон и бодрствование, отдых и активность, питание и обмен веществ, играет важную роль для здоровья человека, – отметила зампредседателя центра.

Единый часовой пояс позволил вернуться к естественному ритму жизни, синхронизируя биологические часы и максимально сближая официальное время и время солнечное. Специалист также подчеркнула, что UTC+5 – это возврат к историческому времени, которое было до советского периода.

– История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930–1931 годах путем использования декретного, то есть «приказного» времени (поясное время плюс один час). Несмотря на то что большая часть территории фактически находится в пятом часовом поясе. В советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге люди жили в несоответствующих природному циклу часовых поясах. Таким образом, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, это возврат к исторически оправданному времени, – уверена Салтанат Назарова.

Сегодня 117 стран из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу, поскольку человеческие циркадные ритмы синхронизированы с природным циклом светового дня.

Напомним, что 19 ноября прошлого года на заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев говорил о преимуществах перехода Казахстана на единый часовой пояс. Он отметил, что при принятии решения были использованы научно обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени. Правительство поддержало это решение, отметив, что большая часть территории страны расположена в пятом часовом поясе. Кроме того, Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение Правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.

#часы #время #перевод времени #единый часовой пояс

Популярное

Все
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Кодекс нам в помощь
Когда опыт ценнее диплома
Глобальный диалог
Безопасность превыше всего
Вместо зала – подвал?
Уроки и выводы
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
Инновации для реабилитации
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
От хума до макитры
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Моя Караганда
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Университеты будущего
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Резюмируя поручения Президента
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Добиваться не локального, а масштабного эффекта
Мы должны найти разумный баланс: сенатор - об итогах встреч…
Сенатор Аргынбекова высказалась о дифференцированной ставке…
Крупный бизнес и налоги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]