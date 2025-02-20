Заместитель председателя правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Салтанат Назарова считает, что переход Казахстана к единому часовому поясу обоснован с медицинской точки зрения. По ее словам, жизненные процессы человека тесно связаны со временем и меняются в зависимости от него. Например, в течение светового дня мы просыпаемся, бодрствуем, учимся, работаем, занимаемся спортом, гуляем с семьей, ощущаем прилив сил. С наступлением темноты наш организм просит отдыха. И эта закономерность называется биологическими ритмами. Им подчинены жизнь не только человека, но и животных, птиц и других существ.

Салтанат Назарова считает, что циркадные ритмы – это основа нашего здоровья, работоспособности и долголетия.

– Множество зарубежных исследований показывают, что биоритмы управляют уровнем гормонов, ферментов и других активных веществ в организме, а также поддерживают состав крови и общее равновесие. Согласованная работа биоритмов, регулирующих сон и бодрствование, отдых и активность, питание и обмен веществ, играет важную роль для здоровья человека, – отметила зампредседателя центра.

Единый часовой пояс позволил вернуться к естественному ритму жизни, синхронизируя биологические часы и максимально сближая официальное время и время солнечное. Специалист также подчеркнула, что UTC+5 – это возврат к историческому времени, которое было до советского периода.

– История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930–1931 годах путем использования декретного, то есть «приказного» времени (поясное время плюс один час). Несмотря на то что большая часть территории фактически находится в пятом часовом поясе. В советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге люди жили в несоответствующих природному циклу часовых поясах. Таким образом, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, это возврат к исторически оправданному времени, – уверена Салтанат Назарова.

Сегодня 117 стран из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу, поскольку человеческие циркадные ритмы синхронизированы с природным циклом светового дня.

Напомним, что 19 ноября прошлого года на заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев говорил о преимуществах перехода Казахстана на единый часовой пояс. Он отметил, что при принятии решения были использованы научно обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени. Правительство поддержало это решение, отметив, что большая часть территории страны расположена в пятом часовом поясе. Кроме того, Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение Правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.