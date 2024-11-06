Впервые в Центральной Азии создана региональная организация гражданской авиации

Евразийская конференция гражданской авиации (EACAC), в которую вошли Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, провела первое заседание в Алматы с участием авиационных властей стран-участниц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

EACAC позволит консолидированно выражать позицию в рамках работы с такими институтами мировой отрасли, как ИКАО, Европейская комиссия, ИАТА и другими международными организациями.

В качестве государства-наблюдателя в заседании приняли участие представители авиационных властей Монголии.

Открыл встречу вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«Впервые в евразийском регионе в сфере гражданской авиации создается организация подобного уровня. EACAC позволит авиационным властям наших стран эффективно взаимодействовать, обмениваться опытом, знаниями и передовой практикой в сфере безопасности полётов, авиационной безопасности, упрощения формальностей, устойчивого развития, подготовки авиационного персонала, и, что очень важно, создаст основу для выработки решений по проблемным вопросам при подготовке к будущим вызовам», – отметил вице-министр.

Основная цель EACAC – создать платформу для сотрудничества между авиационными властями стран-членов в евразийском регионе, облегчая эффективную координацию и взаимодействие.

Генеральным секретарем ЕАСАС назначен вице-министр транспорта Талгат Ластаев, президентом EACAC – генеральный директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан Тахир Назаров.

Инициатива о создании Евразийской конференции гражданской авиации (EACAC) была впервые озвучена в мае 2023 года в рамках проведения 1-го Казахстанского авиационного диалога: «Энергетический переход во имя устойчивого развития и реализации транзитного потенциала Центральной Азии». В апреле 2024 года в Тулузе (Франция) проект ЕАСАС был представлен во время совещания генеральных директоров гражданской авиации Европейского и Северо-Атлантического бюро ИКАО (EURNAT-DGCA).