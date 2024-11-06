Впервые в Центральной Азии создана региональная организация гражданской авиации

Транспорт
45
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Евразийская конференция гражданской авиации (EACAC), в которую вошли Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, провела первое заседание в Алматы с участием авиационных властей стран-участниц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

EACAC позволит консолидированно выражать позицию в рамках работы с такими институтами мировой отрасли, как ИКАО, Европейская комиссия, ИАТА и другими международными организациями.

В качестве государства-наблюдателя в заседании приняли участие представители авиационных властей Монголии.

Открыл встречу вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«Впервые в евразийском регионе в сфере гражданской авиации создается организация подобного уровня. EACAC позволит авиационным властям наших стран эффективно взаимодействовать, обмениваться опытом, знаниями и передовой практикой в сфере безопасности полётов, авиационной безопасности, упрощения формальностей, устойчивого развития, подготовки авиационного персонала, и, что очень важно, создаст основу для выработки решений по проблемным вопросам при подготовке к будущим вызовам», – отметил вице-министр.

Основная цель EACAC – создать платформу для сотрудничества между авиационными властями стран-членов в евразийском регионе, облегчая эффективную координацию и взаимодействие.

Генеральным секретарем ЕАСАС назначен вице-министр транспорта Талгат Ластаев, президентом EACAC – генеральный директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан Тахир Назаров.

Инициатива о создании Евразийской конференции гражданской авиации (EACAC) была впервые озвучена в мае 2023 года в рамках проведения 1-го Казахстанского авиационного диалога: «Энергетический переход во имя устойчивого развития и реализации транзитного потенциала Центральной Азии». В апреле 2024 года в Тулузе (Франция) проект ЕАСАС был представлен во время совещания генеральных директоров гражданской авиации Европейского и Северо-Атлантического бюро ИКАО (EURNAT-DGCA).  

#авиация #международное сотрудничество

Популярное

Все
Банкротами признаны почти 18 тысяч казахстанцев
Созданию личного бренда обучат с нуля
Погодные катаклизмы становятся новой нормой
Усиление амбиций, действий и финансирования
Gakku взлетает к вершинам
В Астане проходит выставка «Зеркало времени»
В шаге от золотых медалей
Для развития бизнеса важна господдержка
Оснований для запрета выплат премий не имеется
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Центр по трудоустройству соотечественников за рубежом открыли в Туркестанской области
Второе рождение трассы
Из армии – в курсанты и студенты
Синергия партнерства на благо стран и регионов
Сияние Дивали
Новобранцы танков не боятся
«Сырный рай» от Натальи Козловой
НПО, медиа и госорганы нуждаются в диалоговой площадке
На «Энергетик» обратили внимание
Выбрали площадки под воздушные гавани
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Казахстанцы покоряют американский рынок
Шатры и юрты Великой степи
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Итальянский банк планирует зайти на рынок Казахстана
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой компании CMA CGM
Заторы на границе Казахстана с Россией прокомментировали в …
Водителям автобусов в Алматы отменили незаконные штрафы за …
Набор по обучению операторов поездов LRT объявили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]