Правонарушитель в белом халате предлагал свои услуги на рабочем месте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане вынесен приговор в отношении врача клиники, который обманул шестерых пациентов, обещая содействие в оформлении инвалидности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Врач-мошенник предлагал свои услуги на рабочем месте, хотя фактически не имел полномочий оказывать подобную помощь. Полученные деньги в размере свыше 4 млн тенге он расходовал на свои личные нужды.

«По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана, с учетом совокупности преступлений он осужден к лишению свободы. Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

Также в прокуратуре добавили, что для получения социальных услуг необходимо обращаться с официальным заявлением только в уполномоченные органы.