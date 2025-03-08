Временное увеличение нефтедобычи прокомментировал глава Минэнерго РК

Казахстан подтверждает приверженность обязательствам в рамках ОПЕК+ и предпринимает меры по сокращению объемов добычи нефти, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнергетики РК

Министерство энергетики провело пресс-конференцию, посвященную текущей ситуации в нефтегазовой отрасли страны и взаимодействию с международными партнерами в рамках соглашения ОПЕК+.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал недавние сообщения о превышении Казахстаном установленных квот по добыче нефти. Он отметил, что некоторое увеличение объемов производства было связано с проведением тестовых работ в рамках проекта будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз.

«Эти работы носят временный характер и являются частью технологического процесса подготовки к выходу проекта на полную мощность, который запланирован на вторую половину текущего года», – пояснил Министр.

Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что Казахстан полностью привержен своим обязательствам в рамках ОПЕК+ и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения их выполнения. Министерство энергетики провело консультации с акционерами международных консорциумов, разрабатывающих крупнейшие месторождения в стране. Казахстан представит обновленный план компенсации перепроизведенных с января 2024 года объемов с большей нагрузкой на более ранние месяцы.

«Мы ведем конструктивный диалог с нашими партнерами и видим понимание с их стороны. Совместно мы работаем над комплексом мер, которые позволят сократить объемы добычи нефти в Казахстане и обеспечить соблюдение всех договоренностей в рамках ОПЕК+», – заявил глава Минэнерго.

Казахстан принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств, включая сокращение производственных планов на отдельных месторождениях.