Временный президент Сирии прибыл в США с официальным визитом

Политика
5

Бывший джихадист Ахмед аш-Шараа, занимающий пост временного президента Сирии, прибыл в Вашингтон за два дня до встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. За сутки до этого Госдеп исключил его из списка террористов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Moawia Atrash/dpa/picture alliance

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые прибыл в Вашингтон с официальным визитом, сообщило государственное сирийское информационное агентство поздно вечером в субботу, 8 ноября. Об исключении его из списка террористов вместе с министром внутренних дел страны Анасом Хасаном Хаттабом Госдепартамент США сообщил вечером 7 ноября.

Как ожидается, 10 ноября временный президент Сирии на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).

Совет Безопасности ООН 6 ноября снял санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба, которые находились в международных санкционных списках за связи с ИГ и "Аль-Каидой". За предложенную США резолюцию о снятии ограничений проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Китай воздержался.

На следующий день после этого обоих исключили и из санкционного списка в Лондоне. Хаттаб и аш-Шараа подпадали ранее под финансовые ограничения Великобритании, введенные против ИГ и "Аль-Каиды". В октябре королевство исключило из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая пришла к власти в Сирии в декабре 2024 года. По данным агентства Reuters, к отмене ограничений против аш-Шараа готовится и Европейский Союз.

До этого США несколько месяцев призывали членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии. В мае Трамп объявил о существенном изменении политики Вашингтона в отношении Дамаска, заявив о снятии введенных американской стороной экономических ограничений.

Аш-Шараа, свергнувший в конце 2024 года Башара Асада, ранее был известен как Абу Мохаммед аль-Джулани. Под этим именем он в 2003 году присоединился к "Аль-Каиде" в Ираке для борьбы с силами международной коалиции во главе с США. В 2006-м он был арестован американскими военными и пять лет провел в тюрьмах Ирака.

После освобождения в 2011 году аш-Шараа основал и возглавил "Джебхат ан-Нусру" - сирийский филиал "Аль-Каиды", который некоторое время сотрудничал с ИГ. "Джебхат ан-Нусру" было реформировано в "Хайят Тахрир аш-Шам" в 2017 году. Основной целью новой группировки стало свержение Асада.

#США #Ахмед аш-Шараа #Президент Сирии

Популярное

Все
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джиу-джитсу
В области Абай прошел международный хакатон "Безграничные возможности"
Более 1200 единиц спецтехники убирали снег минувшей ночью в Астане
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Определился состав финалистов
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Большой Египетский музей: все сокровища Тутанхамона выставлены на всеобщее обозрение
ФК« Актобе» перейдет в частную собственность
Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов

Читайте также

МИД заявил о присоединении к Авраамским соглашениям
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Казахстан укрепляет лидерство в Центральной Азии, привлекая…
Внутренняя политика: укрепление государственности и единств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]