Бывший джихадист Ахмед аш-Шараа, занимающий пост временного президента Сирии, прибыл в Вашингтон за два дня до встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. За сутки до этого Госдеп исключил его из списка террористов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Moawia Atrash/dpa/picture alliance

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые прибыл в Вашингтон с официальным визитом, сообщило государственное сирийское информационное агентство поздно вечером в субботу, 8 ноября. Об исключении его из списка террористов вместе с министром внутренних дел страны Анасом Хасаном Хаттабом Госдепартамент США сообщил вечером 7 ноября.

Как ожидается, 10 ноября временный президент Сирии на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).

Совет Безопасности ООН 6 ноября снял санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба, которые находились в международных санкционных списках за связи с ИГ и "Аль-Каидой". За предложенную США резолюцию о снятии ограничений проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Китай воздержался.

На следующий день после этого обоих исключили и из санкционного списка в Лондоне. Хаттаб и аш-Шараа подпадали ранее под финансовые ограничения Великобритании, введенные против ИГ и "Аль-Каиды". В октябре королевство исключило из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая пришла к власти в Сирии в декабре 2024 года. По данным агентства Reuters, к отмене ограничений против аш-Шараа готовится и Европейский Союз.

До этого США несколько месяцев призывали членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии. В мае Трамп объявил о существенном изменении политики Вашингтона в отношении Дамаска, заявив о снятии введенных американской стороной экономических ограничений.

Аш-Шараа, свергнувший в конце 2024 года Башара Асада, ранее был известен как Абу Мохаммед аль-Джулани. Под этим именем он в 2003 году присоединился к "Аль-Каиде" в Ираке для борьбы с силами международной коалиции во главе с США. В 2006-м он был арестован американскими военными и пять лет провел в тюрьмах Ирака.

После освобождения в 2011 году аш-Шараа основал и возглавил "Джебхат ан-Нусру" - сирийский филиал "Аль-Каиды", который некоторое время сотрудничал с ИГ. "Джебхат ан-Нусру" было реформировано в "Хайят Тахрир аш-Шам" в 2017 году. Основной целью новой группировки стало свержение Асада.