Все крупные горные реки Восточного Казахстана планируют использовать под гидроэнергетику

В расчете на реки

В Восточном Казахстане ресурс всех крупных горных рек планируют использовать под гидроэнергетику. На сегодня гидроэнергетика региона представлена каскадом Иртышских гидроэлектростанций суммарной мощностью 1 732,6 мегаватта, Риддерским каскадом мощностью 29,78 мегаватта, небольшой Зайсанской ГЭС (2 мегаватта), а также введенной в эксплуатацию в 2021 году Тургусунской ГЭС-1 мощностью 24,9 мегаватта.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с планами развития гидроэнергетики на 2020–2030 годы предусмотрено также строительство Тургусунской

ГЭС-2, Тургусунской ГЭС-3, каскадов гидростанций на реках Курчуме, Кальджире, Убе, а также двух малых электростанций на Бухтарме в Катон-Карагайском районе. Кроме того, планом предусмотрены строительство второй очереди Шульбинской ГЭС и модернизация агрегатов Бухтарминской и Усть-Каменогорской гидростанций.

По данным облуправления, на сегодня дефицита электроэнергии в регионе нет.