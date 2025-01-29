Все кружки хороши – выбирай на вкус!

Обычное субботнее утро в школе № 19 совсем не похоже на традиционный для учреждений образования Казахстана выходной. Уже в 9.00 жизнь бьет здесь ключом. В школе – творческий день: активно работают кружки и спортивные секции.

У самого входа, откуда-то справа, слышны громкие звуки. Пройдя несколько метров, попадаем в спортзал, и становится ясно: у ребят соревнования по различным видам спорта. Что ж, дело важное и нужное, не будем отвлекать.

По соседству группа школьников готовит новую театрализованную постановку. Сегодня идет читка с главными героями. В общей сложности в театральном кружке занимаются около двадцати ребят – и девчонки, и мальчишки. Под чутким руководством учителя литературы Риммы Бондарь они осваивают сценическое мастерство уже на протяжении пяти лет. Поначалу были небольшие инсценировки, но со временем они «переросли» в нечто большее, и в прошлом году в школе решено было открыть театральный кружок. Тогда стало еще интереснее: по­явились масштабные постановки с музыкальным и видеосопровож­дением, костюмы, реквизит…

– У нас полноценная труппа сформировалась. Есть даже технари: звуковик, оператор, монтажер… А я, как режиссер, пишу сценарии, подбираю музыку. К Новому году мы готовили спектакль по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и использовали инновационные технологии – искусственный интеллект. У нас Вакула летал на черте в Петербургский дворец за черевичками. Мы это все сняли, смонтировали и показали на LED-панели. Постановку переложили на современные стихи, которые я писала три ночи опять-таки с помощью искусственного интеллекта, – рассказала руководитель теат­рального кружка ОШ № 19 города Костаная Римма Бондарь.

Театральный кружок охватывает сразу несколько аспектов воспитания и просвещения школьников: это и чтение классической литературы, и постановка речи, и умение преподнести себя. А что? Сцена ведь раскрепощает.

– Современных детей очень сложно во что-то вовлечь, они привыкли «залипать» в телефонах. Но в театральный кружок наши школьники ходят с горящими глазами. И здесь они в непринужденной обстановке получают не только эмоции, проигрывая на сцене жизнь своего персонажа, но еще и знания, – объясняет важность занятий директор ОШ № 19 Анар Кабдулинова, провожая к следующему кабинету, где ребята занимаются лепкой.

И вот мы оказались в арт-лаборатории. Для удобства гончарная мастерская разделена на три части: в передней комнате, как и положено, в три ряда стоят специальные рабочие столы. В небольшой подсобке налево – еще несколько столов – для обработки готовых изделий. На профессиональном языке их называют верстаки. Здесь же уместились шесть гончарных кругов для изготовления сосудов. А в другой подсобке – и выставка готовых работ, и станок, и обжиговая печь, и шкафы, забитые всякой всячиной, которая в будущем сгодится для декора.

– Здесь мое личное пространство. Именно здесь я установил печь, потому что она нагревается до тысячи градусов, и дети не должны иметь к ней доступ. Техника безопасности – преж­де всего! На обжиг изделий уходит примерно 7–8 часов. Делаем все подряд: что-то сами придумываем, какие-то идеи из Интернета черпаем. Вот недавно изготавливали свистульку в виде мифической птицы. В общем, работы разной степени сложности.

В кружке занимаются в основном дети из пятых – шестых классов. У них как раз такой возраст, когда все хочется попробовать. Есть и старшеклассники, а вот начальную школу не беру, им будет сложно. Во-первых, материал очень капризный, а во-вторых, для работы с глиной нужно много сил, – говорит руководитель кружка Даурен Нарумов.

Пока Даурен Сагиевич с азартом рассказывал о своем детище, за нами по пятам ходил очень шустрый и разговорчивый, с голубыми, как небо, глазами мальчонка.

– А можно я сделаю для вас амулет на счастье? – спросил он у директора школы, поймав паузу в нашем разговоре. И получив одобрение, побежал к своему рабочему месту.

– Я сделаю амулет в виде двух сердечек. Это будет моя пятая работа по счету. Я новичок в этом деле, и мне очень нравится работать с глиной, потому что из нее можно сделать абсолютно любую вещь. В будущем хочу попробовать изготовить посуду на гончарном круге, – поделился своими планами пятиклассник Евгений Телюк.

А совсем рядышком, в кабинете через стенку, расположилась еще одна мастерская. Здесь кропотливым трудом заняты мастерицы, делая здоровенной иглой множество ударов в минуту, вручную вбивая кусочки шерсти различных оттенков в полотно. Кто догадался, это процесс создания шедевров из войлока.

– Мы работаем уже третий год. Школа закупает расходные материалы – шерсть, инструменты, рамки … Дети, которые хотят оставить работу себе, приносят свои расходники. То есть и родители вовлечены в процесс, потому что они видят результат. Занятия прежде всего вырабатывают усидчивость у ребенка. Формируются вкус, эстетика. А главное – мы занимаемся возрож­дением казахского национального ремесла, – подчеркнула руководитель кружка войлоковаляния, учитель технологий Даметкен Капенова.

Ну а пока мы рассматривали работы юных мастеров, теат­ральный кружок завершил свою работу, уступив место в актовом зале для занятий хореографией. Пожалуй, это самое востребованное направление. Все три группы – младшая, средняя и старшая забиты под завязку, и поток желающих «освоить па» не иссякает.

– Почему девчата стремятся заниматься танцами? Потому что это и осанка, и походка, и координация. Девочки-танцовщицы всегда красивы, они умеют «нести себя». У нас не только идет отработка номеров, но есть и теория. Перед постановкой танца рассказываю им его историю, чтобы они поняли и прочувствовали смысл. В этом году мы уже начали ставить хореографию на биты, а это всегда сложнее. Но дети не теряются. Мы танцуем на разных площадках, и ребят везде хорошо принимают, – рассказывает руководитель хореографического кружка Валерия Кочкина.

А на втором этаже школы работает совершенно эксклюзивный кружок. Молодой педагог, окончивший факультет Евразии и Востока в ближнем зарубежье и получивший опыт в Америке и Поднебесной, преподает китайский язык. Дмитрий Глушко – полиглот, знает пять языков: русский, казахский, китайский, английский, испанский и передает свои знания подрастающему поколению. В рамках школьной программы учит детей английскому, а по субботам – китайскому, который считает языком будущего.

– В кружке занимаются в основном дети из пятых и шес­тых классов. Самая главная сложность в китайском языке – это написание иероглифов. Загвоздка в чем? Есть сам иероглиф, а есть пиньинь, то есть транскрипция, которая записывается латиницей. Чтобы уметь читать слова, записанные иероглифами, дети должны знать базу английского языка. Поэтому младшему звену будет с этим тяжело. Что касается старшеклассников, то большинство из них окончат школу и перестанут изучать китайский язык. А вот именно среднее звено обучение продолжит, и эти знания обязательно им пригодятся в будущем. Китай – это первая экономика, все инновационные технологии соз­даются в Поднебесной, и туда тянется весь мир, – пояснил Дмитрий Глушко.

Есть в ОШ № 19 и собственное телевидение, ребята выпускают школьные новости на собственном YouTube-канале. А еще здесь ребята занимаются роботехникой, краеведением, рисованием… В общей сложности работают 19 творческих кружков и спортивных секций. В будущем учебном году руководство школы планирует ввести кружок по изучению немецкого языка, построить во дворе амфитеатр под открытым небом. И учителя, и родители уверены: недостатка в желающих заниматься в новых кружках не будет!

И как же это здорово, что у ребят есть возможность развиваться в стенах родной школы – поблизости с домом и совершенно бесплатно.