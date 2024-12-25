Все лучшее – детям!

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Стоило мне открыть входную дверь, как зазвучала знакомая мелодия Курмангазы. Пока пыталась понять, откуда льются звуки кюя, просторный холл заполнили мальчишки и девчонки. Оказалось, что в общеобразовательной средней школе № 140 школьные звонки – музыкальные. И это не единственное ее отличие от существующих учебных заведений города. Она во многом особенная, ведь возвели ее по программе «Комфорт­ная школа», затратив 10 млрд тенге.

Жители микрорайона «Нуршуак» с нетерпением ждали завершения строительства, развернувшегося летом 2023 года. Это первая и единственная школа в интенсивно развивающемся жилом массиве. Пока ее строили, школьники учились в соседних микрорайонах. Это вызывало беспокойство у родителей, вынужденных провожать и встречать детей.

– Я и мои 28 первоклашек первую четверть учились в школе № 55, – рассказывает учитель начальных классов Айнур Есенова. – Мы знали, что как только в «Нуршуаке» достроят школу, всем составом перейдем сюда. Я живу рядом, как и дети. Здесь разительно отличаются условия. Мебель регулируется под рост ребенка, у каждого отдельный шкафчик для верхней одеж­ды и личных вещей. Оборудование, включая интерактивную доску, помогает разнообразить подачу материала на уроке.

– Наша школа такая яркая и нарядная, – вторит учительнице первокласс­ница Сезим Нургали. – Каждое утро я спешу сюда, чтобы встретиться с друзьями и узнать что-то новое.

– Вы видели нашу комнату отдыха? – спрашивает ее одноклассница Айша Нурмаханова. – Пойдемте, я покажу. Мы здесь играем, рисуем, читаем сказки на переменах. А когда тепло – бежим на улицу, на детскую площадку. Там качели и аттракционы.

Начальная школа расположена в отдельном блоке, есть свой вход, что очень удобно для малышей и родителей, не скрывающих радости, что для их детей созданы такие прекрасные условия для учебы.

– Моя первоклассница Аяжан довольна, что в нашем микрорайоне открылась современная школа, – говорит ее мама Айгуль Рысмамбетова. – А уж как я счастлива! У меня здесь два сына учатся: в шестом классе – Нурасыл и в четвертом – Ерасыл. Мне кажется, что здесь больше возможностей для развития детей. Во всяком случае они просто рвутся в школу. Для них тут – раздолье.

– Учиться рядом, а не ездить в другую школу на автобусе намного лучше, – считает еще одна родительница Индира Тасболатова. – Мои старшие дети уже окончили школу, и я знаю, что значит ежедневно переживать о том, как они перейдут дорогу, как доберутся домой после второй смены. Теперь все эти волнения позади. Плюсов здесь много. Надеюсь, все они оправдаются.

Занятия в новой школе начались со второй четверти. Она рассчитана на 2 000 мест и уже заполнена под завязку. В школу перевели 1 096 учеников из четырех закрепленных школ, остальные ученики зачислялись по заявлениям родителей, по месту жительства которых расположена новая школа.

– По проекту должно быть по семь классов в каждой параллели, – рассказывает директор школы Айкумыс Карибаева. – У нас получилось больше. К примеру, в третьем классе – восемь классов-комплектов. Чуть больше нормы учеников и в некоторых других параллелях, потому что детей в микрорайоне много. Так что уже сейчас есть угроза перехода на двухсменку. Конечно, тогда уже и комфорта такого не будет, уменьшатся возможности для работы творческих кружков, спортивных секций, организации развивающих мероприятий и проведения факультативов. Мы бы хотели, чтобы наши ученики все это получали вкупе с крепкими знаниями в стенах школы.

Айкумыс Ахметовна в системе образования 15 лет. Новую школу возглавила по системе кадрового резерва, перейдя сюда с ГКП «№ 2 Лицей-интернат «Білім-инновация» для девочек», где работала завучем. Помимо административной работы, преподает английский язык. Педагог считает, что строи­тельство комфортных школ – это не просто смена проекта и дизайна здания, а в первую очередь – перемены в образовании.

– У педагогов появилась дополнительная мотивация использовать все современные подходы к обучению, искать нестандартную форму подачи учебного материала, – утверждает Айкумыс Карибаева. – Прекрасная возможность сконцентрироваться на детях, когда на эту идею работает даже окружающая обстановка. Это же логично – менять модель обучения в новой школе. Да и для учеников обучение в прос­торных светлых классах имеет особую эстетику, становится интересным и увлекательным процессом. Мне кажется, даже материал усваивается более эффективно.

Для успешной учебы в новой школе созданы все условия – начиная от современных предметных кабинетов, оснащенных всем необходимым оборудованием и реактивами, до STEM-лабораторий и классов робототехники. Одних только классов информатики шесть, два из которых предназначены для начальной школы и четыре – для средней и старшей.

Ученица 7-го класса Молдир Мейербек признается, что с нетерпением ждет каждый урок информатики. Для себя она уже решила, что станет специалис­том в сфере IT-технологий, и уже сейчас на «ты» с роботами. Школьница уверена, что конструкторы помогают развивать STEM-навыки.

– Создавая и программируя роботов на уроках, мы учимся решать логические задачи, – Молдир Мейербек показывает свои успехи в робототехнике. – За IT-технологиями будущее, и мне хотелось бы не просто освоить уже накопленные знания в этой сфере, но и внести что-то новое.

К услугам школьников также четыре спортивных зала с раздевалками и санузлами, кабинеты культуры питания, дизайна и технологий, основ ведения домашнего хозяйства. Также школа оснащена коворкинг-зонами и зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками.

Позаботились и о детях с особыми образовательными потребностями. Для них открыты кабинеты инклюзии и сенсорного развития, есть лифты и специальные туалеты. Соз­дание безбарьерной среды поз­волит таким ученикам быстрее адаптироваться к школьной жизни и будет способствовать их социализации. Совершенно очевидно, что от того, насколько ребенку с особыми потребностями комфорт­но в школе, зависит качество образования и психологическое здоровье.

Для проведения общешкольных мероприятий предусмот­рен актовый зал, рассчитанный на 450 мест. Честно говоря, он ничего не имеет общего с привычным актовым залом. Я бы сказала, что это скорее рос­кошный киноконцертный зал с мягкими креслами, сценой и фортепиано. Одним словом, есть все, чтобы развивать в школе таланты и демонстрировать их перед друзьями, педагогами и родителями.

Трехэтажное здание спроектировано так, чтобы младшие и старшие школьники учились в обособленных корпусах. Даже в столовую у них отдельные входы.

Школа, общая площадь которой превышает 20 тыс. кв. м, состоит из 17 блоков. Переходы между учебными корпусами, стены коридоров и классов выдержаны в желтых, зеленых и бежевых тонах, делая их нарядными и приятными для глаз.

Хочется надеяться, что в знаниях, получаемых в новой школе, ученики будут ориентироваться так же уверенно, как и в многочисленных коридорах и корпусах. А еще будут бережно сохранять созданные для них красоту и комфорт.