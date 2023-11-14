Вспомним всех поименно...
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Буркитбай Аяган, заместитель директора Института истории государства, доктор исторических наук, профессор
О судьбе брата моего отца, Аяганова Касима, ушедшего на фронт в ноябре 1941 года, я писал на страницах «Казахстанской правды» 7 мая 2021 года. Эта статья, несмотря на то что бушевал COVID-19, вызвала резонанс. И это вполне естественно, ведь у многих казахстанцев были родственники – дедушки, дяди, которых забрали на войну, и они там погибли или пропали без вести. А их ждали и не дождались близкие...