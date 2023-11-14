Вспомним всех поименно...

Многие казахстанцы ищут своих дедов до сих пор. Что примечательно: на фронт ушли пять или шесть Аягановых по имени Касим (Касым), но не совпадали даты рождения, место призыва, имена близких и так далее.

Мы с братом Касымовым Салемом, сыном Касима, которому больше 80 лет, долго искали и по другим источникам, но ответы, как правило, приходили с грифом «без вести пропал» или «был в окружении». Мы писали во многие архивы по Сталинградской битве, так как якобы его видели в сражениях за этот город на Волге. Мы писали и в архивы Ленинграда, где хранится список воинов, погибших в эвакогоспиталях.

Своего дядю мы с братом искали в течение многих лет, но нашли недавно, а проблема заключалась в том, что он уходил на войну как Аяганов Касим, но по халатности штабистов в документах его записали как Аляганов Касим, то есть ошибочно была вписана буква Л, что не позволяло нам найти его.

После долгих поисков нам все же удалось получить ответ, что Аляганов Касим погиб на территории Венгрии. В данных совпадало все: год рождения, место призыва, название райвоенкомата, имя жены. Сверка документов показала, что это был действительно он. С помощью архивистов нам также удалось найти место его захоронения. Оказалось, дядя был ранен в январе 1945 года вблизи Будапешта и умер в военном госпитале. Нам удалось найти и подтверждающие документы.

В сентябре этого года по приглашению правительства я посетил Германию в составе делегации. Идея приглашения группы работников музеев, в частности «АЛЖИРа» и «Карлага», возникла во время посещения министра иностранных дел Германии госпожи Анналены Бербок музея «АЛЖИР». В состав делегации был приглашен и я, как ученый, занимающийся проблемой сталинских репрессий. В процессе получения приглашения я выразил пожелание посетить и Венгрию, чтобы поклониться праху дяди-воина, не вернувшегося с полей сражений.

Программа пребывания в Германии была очень насыщенной. Она включала в себя посещение уже разрушенной Берлинской стены, городов Эрфурт, Торгау, Лейпциг, где существуют музеи и памятные места, связанные с историей тоталитаризма в Германии. Огромное впечатление на нас произвело посещение концлагеря Бухенвальд, где содержалось более 700 000 заключенных.

Конкретная численность заключенных из Германии, Польши, США и СССР до сих пор неизвестна. Но в лагере ведется системная работа по разоблачению сущности природы фашизма, туда из различных уголков страны и соседних государств постоянно прибывают люди, для которых проводятся экскурсии, работают интернет-порталы, бесплатно раздаются различные справочники. Возможно, нам стоит, как это сделали посольства других стран, установить мемориальный знак в память о погибших в Бухенвальде казахстанцах.

По моей просьбе мне дали список заключенных из Казахстана, который я уже выложил в социальных сетях и который я предоставляю читателям газеты. В справке, выданной немецкой стороной, указаны фамилии, имена, год рождения, место призыва и присвоенные им лагерные номера.

По следам Мустафы Шокая

Интересной и насыщенной была встреча в Университете Гумбольдта, где состоялся «круглый стол» с участием немецких ученых, изучающих историю сталинизма в Европе, в том числе и в СССР. Среди немецких ученых был и Роберт Киндлер, знакомый читателям по работе «Сталинские беженцы», вышедшей на казахском языке в этом году. В ней раскрываются причины и трагедия голода в Казахстане.

Запомнилась поездка в город Торгау, где в апреле 1945 года прошла встреча американских и советских солдат. Там были и солдаты из Казахстана, в частности, известны имена красноармейцев Жумагали Кудесова и Айткали Алибекова. На самом деле казахстанцев, воевавших на территории Германии, конечно, было много.

В Берлине мы, группа казахстанских исследователей, в том числе и директор музея «АЛЖИР» Самат Тергембаев, посетили место захоронения советского политического дея­теля и борца со сталинизмом Мустафы Шокая (Чокае­ва). Прах Шокая хранится в мечети «Шахидлар», в центре Берлина. Мечеть и территория захоронения были в свое время сооружены турецкими властями, а позже там хоронили людей мусульманского вероисповедания, в том числе и из Казахстана. Само кладбище ухожено, за ним присмат­ривают служащие мечети. Место захоронения Мустафы Шокая занимает небольшое пространство. На памятной доске крупными латинскими буквами написаны год его рож­дения и год смерти.

Жизнь известного политического деятеля 20–40-х годов XX века, уроженца современной Кызылординской области Мустафы Шокая (Чокаева) до сих пор наполнена тайнами и различными слухами. Известно, что он после разрушения Туркестанской (Кокандской) автономии частями Красной армии и преследований с их стороны в 1918 году был вынужден покинуть родные места. С женой Марией Гориной эмигрировал через Грузию в Турцию, а затем жил во Франции. Много пуб­ликовался в газетах, активно участ­вовал в политической жизни европейских государств. Его хорошо знал руководитель советского правительства ­Иосиф Сталин, который и в своем письме в журнал «Акжол» упоминает Мустафу Шокая как своего политического конкурента и опасного для большевизма «небезыз­вестного» деятеля.

В период оккупации немецкой армией Франции он был интернирован и некоторое время находился в заточении. Мария Горина-Чокаева писала позже: «Я видела сон и записала его. Будто мы с Мустафой где-то заблудились. Очень скользко, и мы не можем сделать ни шагу... В итоге я его теряю из виду. Я проснулась в слезах. Увидев, что он рядом, очень обрадовалась. Через год потеряла его навсегда». Это был провидческий сон.

Летом 1941 года Муcтафа Шокай был препровожден в Берлин, он объезжает немецкие лагеря, где содержались военнопленные Красной армии, в том числе из Казахстана и Средней Азии. В декабре 1941 года он неожиданно умирает от неизвестной болезни. До сих пор непонятна причина его гибели: то ли это было отравление, то ли тиф. И там же, в Берлине, он находит свое пос­леднее пристанище.

Ряд публицистов обвиняют его в создании «Туркестанского легиона», на самом деле легион создавался в 1943–1944 годах, после смерти Мустафы Шокая. Предателем советской страны он не мог быть по той причине, что вообще не признал законной власть большевиков и не был гражданином СССР, как, например, генерал Власов.

Последний приют Касима Аяганова

Мое пожелание посетить в Венгрии место упокоения дяди Аяганова (Аляганова) Касима было любезно исполнено. И пос­ле завершения программы в Лейпциге я вылетел в Венгрию.

Огромная благодарность послу Казахстана в Венгрии Жанибеку Жарасканулы Абдрашеву и Ермеку Жылкайдарову, первому секретарю-консулу посольства Казахстана в Венгрии. С их помощью мне удалось выехать в городок Хатван, место предполагаемого захоронения Касима Аяганова. Но еще до моего приез­да работники посольства обратились в представительство Министерства обороны Российской Федерации с просьбой о проведении поиска и подтверждения места захоронения Аяганова (Аляганова) Касима, призванного в ноябре 1941 года из села Актас Ленинским райвоенкоматом Северо-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что в «результате анализа доступных копий архивных документов обнаружена информация из именного списка № 93 умерших от ран и полученных на фронте болезней за период с 9 по 15 февраля 1945 года». Была дана справка, что красноармеец Аяганов (Аляганов) Касим умер от ран 10 февраля 1945 года и похоронен в г. Хат­ване. Это воинское захоронение также подтверж­дается данными управления военного коменданта города Эчер от 7 февраля 1947 года № 050 и называется кладбище № 2 города Хатвана, могила № 33. К сообщению приложены копии фотодокументов. Адрес: обл. Ховеш, г. Хатван, ул. Борнемисса, 20. Имеется три советских воинских захоронения.

Представительство Минис­терства обороны РФ также сообщило, что имя красноармейца Аляганова (Аяганова) Касима включено в список захороненных на госпитальном захоронении на городском кладбище советских воинов г. Хатвана. И в рамках ближайших ремонтно-восстановительных работ имя Аляганова (Аягана) Касима будет высечено на мемориальной плите. Данное сообщение было подписано руководителем представительства МО России полковником Ш. Мамосолиевым.

Мы провели несколько часов на захоронении советских вои­нов. Там похоронены сотни солдат и офицеров. Обычно такие массовые захоронения возникают после штурмов или атаки противника. Известно, что Гитлер решил дать бой Советской армии перед весенним наступлением на Берлин. Эту операцию называют также Балатонской. Возможно, все эти солдаты, включая моего дядю, погибли в том ужасном сражении. Мы, потомки Касима, собираемся установить памятник в ауле Актас Есильского района Северо-Казахстанской области, откуда он был призван на защиту Родины, но так и не вернулся.

В завершение статьи выражаю личную благодарность и благодарность от имени близких солдата Аяганова Касима всем сотрудникам посольства и послу ФРГ госпоже Монике Иверсен за прекрасную организацию поездки в Германию и возможность посетить место захоронения дяди.

27313 – Назаров Геннадий, 11.09.1919 г. р. (Алма-Ата)

32893 – Кузембаев Максим (возможно, Магзум), 31.12.1922 г. р. (Алма-Ата)

39156 – Пичкунов (возможно, Пишкунов, Пачкунов) Михаил, 24.12.1920 г. р. (Алма-Ата)

50102 – Султанкулов Каип, 18.08.1919 г. р. (Алма-Ата)

64175 – Ковригин Александр, 25.04.1920 г. р. (Алма-Ата)

83487 – Молдибаев Моткали (возможно, Иматкали), 10.10.1903 г. р. (Алма-Ата)

32822⁄597 – Касымов (возможно, Касимов) Александр, 14.11.1920 г. р. (Алма-Ата)

50002 – Богданов Газез, 25.10.1920 г. р. (Акмолинск)

75906 – Кравчуков Николай, 22.01.1900 г. р. (Акмолинск)

135580 – Руденко Алексей, 05.05.1902 г. р. (Акмолинск)

17529 – Шарменов Касым, 05.12.1920 г. р. (Шымкент)

60227 – Квиткин Павел, 28.02.1912 г. р. (Казахстан)

61378 – Алашев Евгений, 14.10.1914 г. р. (Казахстан)

2792 – Петраковский Николай, 02.11.1910 г. р. (Актюбинск)

24490 – Пеклин Владимир, 06.09.1926 г. р. (Актюбинск)

26664 – Рудий Георгий, 20.09.1912 г. р. (Актюбинск)

67278 – Побединский Петр, 03.01.1918 г. р. (Тараз)

19099 – Жакупов Анатолий, 03.01.1917 г. р. (Павлодар)

35731 – Андабашев (возможно, Андабаджиев) Александр, 01.01.1916 г. р. (Павлодар)

47636 – Бреус Борис, 04.03.1926 г. р. (Павлодар)

50044 – Пятаков Александр, 23.08.1918 г. р. (Павлодар)

3344 – Демин Дмитрий, 26.09.1923 г. р. (Семипалатинск)

15634 – Темирбулатов Мухаметша, 18.05.1922 г. р. (Семипалатинск)

136127 – Ванин Василий, 07.01.1918 г. р. (Семипалатинск)

139070 – Кривов Дмитрий, 23.06.1922 г. р. (Гурьев)

2464 – Петанин Петр, 13.07.1921 г. р. (Петропавловск)

4553 – Васильев Александр, 25.10.1917 г. р. (Петропавловск)

23294 – Плевака (возможно, Плевако) Петр, 03.09.1902 г. р. (Петропавловск)

46491 – Краснодаров Николай, 10.05.1922 г. р. (Петропавловск)

46989 – Марченко Иван, 08.01.1919 г. р. (Петропавловск)

51733 – Гринев Василий, 15.06.1926 г. р. (Петропавловск)

82241 – Калиниченко Иван, 05.05.1914 г. р. (Петропавловск)

29263 – Ласковски Витольд, 22.11.1909 г. р. (Туркестан)

109156⁄26458 – Кожуцкий (возможно, Ковжуцкий) Афанасий, 01.01.1923 г. р. (Успеновка)

119809 – Тавенко Федор, 15.07.1919 г. р. (Междуозерное)