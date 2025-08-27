Все работы выполнены с учетом городского дизайн-кода.­ Цент­ральная артерия города становится пространством, где хочется гулять, отдыхать и встречаться с друзьями.

Работы ведутся без остановки, даже по выходным. Уже уложено более 20 тыс. кв. м брусчатки, устанавливаются современные фонари, стильные стелы и удобные скамейки. Одним из ключевых обновлений стал долгожданный сухой фонтан с водяными арками. Это часть системной деятельности местных властей по созданию удобной и эстетичной городской среды в рамках нацпроекта «Таза Қазақстан».

Для развития экокультуры здесь установлены первые фандоматы, с помощью которых жители и гости Петропавловска смогут сдавать в утиль пластиковые отходы, а взамен получать экобонусы для покупок. Так улица Конституции Казахстана постепенно превращается в городскую витрину будущих преобразований.