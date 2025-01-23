Второй день школьники Астаны учатся на «дистанционке»

Из-за непогоды студенты и ученики второй смены перешли на дистанционный формат обучения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщили в управлении образования столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий 23 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Сегодня в Астане солнечно, -24 мороза, по ощущениям -32.

Накануне вечером стало известно, что 23 января учащиеся первой смены и студенты колледжей в столице будут переведены на «дистанционку».