Вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

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Извержение вулкана Килауэа началось в американском штате Гавайи, передает Kazpravda.kz со ссылкой Tass.ru

"Вулкан Килауэа извергается. Новое извержение началось примерно в 00:30 по местному времени 3 июня", - говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что извержение не представляет собой непосредственной угрозы для жизни людей или для критически важной инфраструктуры.

Как указывает агентство Associated Press, место извержения находится на отдаленном участке в границах национального парка. В последний раз извержение там фиксировалось в 1974 году и продлилось 6 часов.

Какова будет его продолжительность в этот раз, в Геологической службе США предсказать пока не могут.

Извержению предшествовал период высокой сейсмической активности, добавило информагентство.