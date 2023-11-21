Ввести ответственность за неправомерное истребование справок хочет Минцифры

Об этом заявил глава министерства Багдат Мусин, выступая на заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Мусин озвучил, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Работодатели и школы продолжают их требовать.

«Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки», – заявил Мусин, обращаясь к премьер-министру Алихану Смаилову.

Так, ежегодно более 106 тысяч студентов около 2 недель тратили на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат.

"Теперь нет необходимости доказывать, что ты студент. За счет интеграции баз данных трех министерств студенты освобождаются от призыва без справок автоматически", – заключил спикер.

Кроме того, совместно с Минюстом 5% доверенностей переведены в цифровой формат. Данная работа продолжается.