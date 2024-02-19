Казахстан намерен запретить ввоз яиц автотранспортом

Экономика
137
Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующий проект приказа главы Минсельхоза размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 1 марта, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Если документ будет принят, запрет введут с 1 мая 2024 года.

– Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, – предлагается в документе. 

Согласно статистике, приведенной в документе, на 1 января 2024 года в республике насчитывается 56,5 млн голов птицы, что выше на 13,8% показателя за прошлый год.

При этом в 2023 году производство составило 4,9 млрд штук, что ниже объемов в 2022 на 2,8%. По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2023 году экспорт составил 175,9 млн штук, импорт – 286,9 млн штук. Таким образом, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%.

Ранее в Минторговли рассказали, как будут сдерживать рост цен на яйца.

#запрет #Минсельхоз #яйца #автотранспорт #ввоз

Популярное

Все
Какого цвета «честный» мед?
Не надо бояться психолога
Кто говорит? Вор!
Флирт за три миллиона
Дети в рабстве
Кузница будущих атомщиков
Минсельхоз не выдаст, фермер не съест
Уже 406 жителей Карагандинской области, много лет проработавшие на вредных производствах, оформили государственное специальное пособие
Жилье для сельских врачей
В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Дорожную компанию наказали крупным штрафом за загрязнение окружающей среды
Не «кошмарить», а контролировать
Вагончик тронулся...
Феномен политического деятеля
К гадалкам не ходи, или Слухами земля полнится
Пока совсем не excelent
Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике
Необходимы совместные усилия
Сын земли Кокше
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Казахстан глазами американца в начале XX века
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Общенациональный пул инвестпроектов на 2024 год рассмотрели…
Вагончик тронулся...
Кузница будущих атомщиков
Китай стал главным торговым партнером Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]