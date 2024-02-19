Казахстан намерен запретить ввоз яиц автотранспортом

Соответствующий проект приказа главы Минсельхоза размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 1 марта, передает Kazpravda.kz

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Если документ будет принят, запрет введут с 1 мая 2024 года.

– Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, – предлагается в документе.

Согласно статистике, приведенной в документе, на 1 января 2024 года в республике насчитывается 56,5 млн голов птицы, что выше на 13,8% показателя за прошлый год.

При этом в 2023 году производство составило 4,9 млрд штук, что ниже объемов в 2022 на 2,8%. По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2023 году экспорт составил 175,9 млн штук, импорт – 286,9 млн штук. Таким образом, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%.

Ранее в Минторговли рассказали, как будут сдерживать рост цен на яйца.