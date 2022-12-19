"Выбивал деньги": полковника полиции уволили после скандального видео в Туркестанской области

В Туркестанской области от должности освобожден заместитель начальника Казыгуртского районного отдела полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vera.kz .

Фото: polisia.kz

Полковника полиции Бауыржана Алдабергенова сняли на видео в нелицеприятном виде. На кадрах мужчина, в котором авторы видео узнали замначальника РОП, применяет физическую силу к сотрудникам в форме. Как сообщил автор видео, таким способом полковник «выбивает» деньги. К тому же, по словам сотрудников, один из начальников на работе появляется не только в спортивной форме, но и в шортах и в майке.

В отношении оскандалившегося высокопоставленного полицейского была проведена служебная проверка. Ответственность сотрудника рассмотрели на заседании дисциплинарной комиссии Департамента полиции Туркестанской области.

«По итогам комиссии заместитель начальника на указанной видеозаписи освобожден от должности. Продолжается комплексная работа по укреплению служебной дисциплины и законности и противодействию коррупции среди личного состава», – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Кроме того, по данному факту продолжается досудебное расследование по уголовной статье «Превышение власти или должностных полномочий».