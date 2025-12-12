Выбор есть всегда

Статьи,Образование
84
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Факультативы: полезные занятия или формальность?

коллаж Павла Цедилина

В приоритете – метакомпетенции

У школьников нет выбора в вопросе посещать факультативы или нет – это обязательная часть обучения. Однако они могут выбрать – относиться к этим урокам как к сомнительной нагрузке или взять максимум из того, что им предлагают педагоги.

Тема факультативов в казахстанских школах то и дело всплывает в соцсетях – чем ближе к ЕНТ, тем громче звучат голоса нервничающих родителей и старшеклассников о том, что из-за большой нагрузки в школах не хватает времени на подготовку к тес­тированию. Мол, отмените факультативы – они подходят не всем. И каждый раз Минис­терство просвещения объяс­няет: факультативы – такая же важная часть школьной жизни, как и обязательные предметы.

Часы учебной нагрузки прописаны в типовых учебных планах, которые состоят из двух частей: инвариантной, то есть одинаковой для всей рес­публики, и вариативной, куда в том числе входят и факультативы. Можно даже сказать, что вариативная часть – это то, что отличает учебное заведение от всех остальных. Система образования прописывает лишь количество этих часов в зависимости от параллели, а вот уже каждый конкретный коллектив составляет наполнение факультативов. При этом вариативная часть в первую очередь направлена на достижение целей, которые ставит перед собой организация образования, исходя из формы обучения, анализа качества знаний детей, востребованности предметов.

Мир вокруг усложняется с каждым днем, и если «классические» уроки отвечают за базовые знания, то факультативы помогают молодому поколению развивать гибкость. О балансе хард-скилс и софт-скилс говорят много и давно, теперь же к дискуссии о содержании факультативов прибавился такой термин, как метакомпетенции. Объемное понятие, но главное в нем – это набор универсальных навыков, которые помогают человеку эффективно управлять свои­ми основными знаниями и умениями в изменчивой среде. Надпрофессиональные качества человека, наличие которых способно заменить собой или расширить его профессио­нальные компетенции.

И факультативы в современной школе во многом как раз и отвечают за метакомпетенции. Эти уроки углуб­ляют знания, развивают интересы и способности учеников, помогают в профессиональном самоопределении, стимулируют исследовательскую деятельность и подготовку к олимпиадам. Они расширяют кругозор, позволяют освоить программу глубже или изу­чить смежные области, способствуя разностороннему развитию личности.

Возможность или обязанность?

О том, как это работает на практике, поговорим с завучем павлодарской гимназии № 3 для одаренных детей ­Инной Назаровой. Что школа делает для того, чтобы факультатив был максимально востребованным и результативным уроком?

Инна Федоровна уверена, что это заблуждение, когда говорят, что школьников и родителей просто ставят перед фактом в сентябре, скидывая расписание. Нет, работа над наполнением учебного плана начинается еще весной, когда администрации школ проводят анкетирования и родительские собрания.

– Мы ведем опросы родителей и детей, чтобы понимать их интересы, какие предметы им нужны для углубленного изучения, какие для дальнейшего поступления в вуз. Например, я, как заместитель директора, прихожу на родительское собрание или на классный час к ученикам, чтобы рассказать о системе обучения, которая ждет их в следующем учебном году, какие предметы будут изучаться углубленно. И моя задача – в том числе объяснить, что факультативные часы помогут ученикам среднего звена определиться с выбором будущей профессии, то есть это такой профориентационный вариант, а старшеклассникам – убедиться в правильности своего выбора и даже подготовиться к ЕНТ, – заверяет педагог.

Вполне очевидно, что удовлетворить запрос каждого отдельного ученика в рамках факультативных занятий невозможно – в классе больше 20 детей, поэтому приходится ориентироваться на большинство. И чтобы соблюсти баланс интересов, гимназия предлагает детям факультативы по двум принципам. Первый – для усиления основного профиля класса, когда, допустим, дети-математики выбирают факультативы по решению задач повышенной сложности, а гуманитарии – по развитию навыков говорения или письменной речи на иностранном языке. Второй принцип подбора факультатива – для усиления противоположного профиля, ведь даже при поступлении в вуз школьнику нужны разные предметы.

– Именно с перспективой сдачи ЕНТ сегодня многие родители детей из гуманитарных классов просят включить в их расписание факультативы по предметам математического направления. И несколько лет назад мы как раз разработали ряд интегрированных курсов, например, для гуманитариев предусмотрена работа по грамотности чтения на основе математических текстов. То есть ребята решают математи­ческие задачи и параллельно с этим изучают азы грамотности чтения, то есть развивают метапредметный навык. Математические классы очень часто просят факультатив по истории Казахстана, он также давно разработан и оправдывает себя, – приводит примеры Инна Федоровна.

К слову, если кто-то полагает, что существует какой-то реестр факультативов, из которого каждая школа выбирает нужные, то и это не совсем так. Во-первых, у каждого учебного заведения есть своя база. Во-вторых, есть факультативы, разработанные институтом повышения квалификации или инновационными центрами, – они рекомендованы для школ и распространены, особенно в общеобразовательном секторе. В каждом регионе есть такой сборник, и если курс из предложенных подходит для преподавателя, школа легко внедряет его в свой учебный процесс.

– Получив запрос от школьников и родителей, мы что-то выбираем из существующего, а что-то начинаем разрабатывать с нуля – за несколько месяцев до старта учебного года нужно провести серьезную работу, которая требует научного подхода, подготовки накопительных материалов. Подбираются темы, под них – практические материалы, задания и так далее. Так создается новый факультатив, который проходит обязательное рецензирование со стороны профессорско-преподавательского состава вуза, либо методистов институтов повышения квалификации. В нашем коллективе немало авторских факультативов, например, география сакральных мест – очень востребована в старших классах математического направления, где дети часто выбирают этот предмет как профильный при поступлении в вуз. Есть интересный факультатив исследовательских задач на стыке наук для гуманитарных классов среднего звена – речь вновь идет о метапредметных навыках для развития исследовательской деятельности. В этом году мы запустили новый интегративный курс, он называется «Будущее начинается сегодня: информатика и искусственный интеллект для школьников». И вообще, по моим наблюдениям, именно над интегративными курсами дети работают с большим интересом. Их также привлекает возможность работать в командах и формат дебатов, когда предоставляется возможность активно высказывать свое мнение, отстаивать позицию, дискутировать, – продолжает Инна Назарова.

Ну и говоря об отношении к факультативам, нельзя не отметить, что в любой школе в целом, вне зависимости от профиля, региона, городской или сельской локации, важным фактором всегда была и остается личность самого ученика. Один и тот же урок для кого-то становится скучной обязанностью, очередным пунктом в расписании, который нужно просто «отсидеть». В таком случае любая дополнительная информация воспринимается как лишняя нагрузка, а потенциал урока полностью теряется. Другие же учащиеся подходят к факультативам как к возможности: узнать что-то за рамками стандартной программы, попробовать себя в новой сфере, получить советы учителя, которые пригодятся в будущем. Тут немаловажна и роль родителей: разве не они должны акцентировать внимание ребенка на том, что факультатив, пусть даже на восьмом или девятом уроке, когда почти нет сил, способен стать возможностью, а не обязанностью? Не формальностью, а ресурсом для развития.

Вот и получается, что задача школы – предложить качество, а задача ученика, поддержанного родителями, – это качество оценить.

#Образование #школы #занятия #факультативы

Популярное

Все
Гонка за квотами
У опытных лидеров – достойная смена
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Соревнования для юных талантов
Сочетая академизм и современные практики
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Глава государства прибыл в Ашхабад
Труд как зеркало таланта
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Оскорбление есть – наказания нет
Оляпка – хозяйка студеных вод
В интересах Казахстана и Ирана
Реальная господдержка
Новый этап сотрудничества
Идеи, лаборатории и люди
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Итоги большого общественного пути
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
В тройке лидеров
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
Познавать эпоху через творчество
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Город на семи холмах
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразов…
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Итоги большого общественного пути

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]