В приоритете – метакомпетенции

У школьников нет выбора в вопросе посещать факультативы или нет – это обязательная часть обучения. Однако они могут выбрать – относиться к этим урокам как к сомнительной нагрузке или взять максимум из того, что им предлагают педагоги.

Тема факультативов в казахстанских школах то и дело всплывает в соцсетях – чем ближе к ЕНТ, тем громче звучат голоса нервничающих родителей и старшеклассников о том, что из-за большой нагрузки в школах не хватает времени на подготовку к тес­тированию. Мол, отмените факультативы – они подходят не всем. И каждый раз Минис­терство просвещения объяс­няет: факультативы – такая же важная часть школьной жизни, как и обязательные предметы.

Часы учебной нагрузки прописаны в типовых учебных планах, которые состоят из двух частей: инвариантной, то есть одинаковой для всей рес­публики, и вариативной, куда в том числе входят и факультативы. Можно даже сказать, что вариативная часть – это то, что отличает учебное заведение от всех остальных. Система образования прописывает лишь количество этих часов в зависимости от параллели, а вот уже каждый конкретный коллектив составляет наполнение факультативов. При этом вариативная часть в первую очередь направлена на достижение целей, которые ставит перед собой организация образования, исходя из формы обучения, анализа качества знаний детей, востребованности предметов.

Мир вокруг усложняется с каждым днем, и если «классические» уроки отвечают за базовые знания, то факультативы помогают молодому поколению развивать гибкость. О балансе хард-скилс и софт-скилс говорят много и давно, теперь же к дискуссии о содержании факультативов прибавился такой термин, как метакомпетенции. Объемное понятие, но главное в нем – это набор универсальных навыков, которые помогают человеку эффективно управлять свои­ми основными знаниями и умениями в изменчивой среде. Надпрофессиональные качества человека, наличие которых способно заменить собой или расширить его профессио­нальные компетенции.

И факультативы в современной школе во многом как раз и отвечают за метакомпетенции. Эти уроки углуб­ляют знания, развивают интересы и способности учеников, помогают в профессиональном самоопределении, стимулируют исследовательскую деятельность и подготовку к олимпиадам. Они расширяют кругозор, позволяют освоить программу глубже или изу­чить смежные области, способствуя разностороннему развитию личности.

Возможность или обязанность?

О том, как это работает на практике, поговорим с завучем павлодарской гимназии № 3 для одаренных детей ­Инной Назаровой. Что школа делает для того, чтобы факультатив был максимально востребованным и результативным уроком?

Инна Федоровна уверена, что это заблуждение, когда говорят, что школьников и родителей просто ставят перед фактом в сентябре, скидывая расписание. Нет, работа над наполнением учебного плана начинается еще весной, когда администрации школ проводят анкетирования и родительские собрания.

– Мы ведем опросы родителей и детей, чтобы понимать их интересы, какие предметы им нужны для углубленного изучения, какие для дальнейшего поступления в вуз. Например, я, как заместитель директора, прихожу на родительское собрание или на классный час к ученикам, чтобы рассказать о системе обучения, которая ждет их в следующем учебном году, какие предметы будут изучаться углубленно. И моя задача – в том числе объяснить, что факультативные часы помогут ученикам среднего звена определиться с выбором будущей профессии, то есть это такой профориентационный вариант, а старшеклассникам – убедиться в правильности своего выбора и даже подготовиться к ЕНТ, – заверяет педагог.

Вполне очевидно, что удовлетворить запрос каждого отдельного ученика в рамках факультативных занятий невозможно – в классе больше 20 детей, поэтому приходится ориентироваться на большинство. И чтобы соблюсти баланс интересов, гимназия предлагает детям факультативы по двум принципам. Первый – для усиления основного профиля класса, когда, допустим, дети-математики выбирают факультативы по решению задач повышенной сложности, а гуманитарии – по развитию навыков говорения или письменной речи на иностранном языке. Второй принцип подбора факультатива – для усиления противоположного профиля, ведь даже при поступлении в вуз школьнику нужны разные предметы.

– Именно с перспективой сдачи ЕНТ сегодня многие родители детей из гуманитарных классов просят включить в их расписание факультативы по предметам математического направления. И несколько лет назад мы как раз разработали ряд интегрированных курсов, например, для гуманитариев предусмотрена работа по грамотности чтения на основе математических текстов. То есть ребята решают математи­ческие задачи и параллельно с этим изучают азы грамотности чтения, то есть развивают метапредметный навык. Математические классы очень часто просят факультатив по истории Казахстана, он также давно разработан и оправдывает себя, – приводит примеры Инна Федоровна.

К слову, если кто-то полагает, что существует какой-то реестр факультативов, из которого каждая школа выбирает нужные, то и это не совсем так. Во-первых, у каждого учебного заведения есть своя база. Во-вторых, есть факультативы, разработанные институтом повышения квалификации или инновационными центрами, – они рекомендованы для школ и распространены, особенно в общеобразовательном секторе. В каждом регионе есть такой сборник, и если курс из предложенных подходит для преподавателя, школа легко внедряет его в свой учебный процесс.

– Получив запрос от школьников и родителей, мы что-то выбираем из существующего, а что-то начинаем разрабатывать с нуля – за несколько месяцев до старта учебного года нужно провести серьезную работу, которая требует научного подхода, подготовки накопительных материалов. Подбираются темы, под них – практические материалы, задания и так далее. Так создается новый факультатив, который проходит обязательное рецензирование со стороны профессорско-преподавательского состава вуза, либо методистов институтов повышения квалификации. В нашем коллективе немало авторских факультативов, например, география сакральных мест – очень востребована в старших классах математического направления, где дети часто выбирают этот предмет как профильный при поступлении в вуз. Есть интересный факультатив исследовательских задач на стыке наук для гуманитарных классов среднего звена – речь вновь идет о метапредметных навыках для развития исследовательской деятельности. В этом году мы запустили новый интегративный курс, он называется «Будущее начинается сегодня: информатика и искусственный интеллект для школьников». И вообще, по моим наблюдениям, именно над интегративными курсами дети работают с большим интересом. Их также привлекает возможность работать в командах и формат дебатов, когда предоставляется возможность активно высказывать свое мнение, отстаивать позицию, дискутировать, – продолжает Инна Назарова.

Ну и говоря об отношении к факультативам, нельзя не отметить, что в любой школе в целом, вне зависимости от профиля, региона, городской или сельской локации, важным фактором всегда была и остается личность самого ученика. Один и тот же урок для кого-то становится скучной обязанностью, очередным пунктом в расписании, который нужно просто «отсидеть». В таком случае любая дополнительная информация воспринимается как лишняя нагрузка, а потенциал урока полностью теряется. Другие же учащиеся подходят к факультативам как к возможности: узнать что-то за рамками стандартной программы, попробовать себя в новой сфере, получить советы учителя, которые пригодятся в будущем. Тут немаловажна и роль родителей: разве не они должны акцентировать внимание ребенка на том, что факультатив, пусть даже на восьмом или девятом уроке, когда почти нет сил, способен стать возможностью, а не обязанностью? Не формальностью, а ресурсом для развития.

Вот и получается, что задача школы – предложить качество, а задача ученика, поддержанного родителями, – это качество оценить.