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Выборы президента проходят во Франции

Почти 70 тыс. избирательных участков открылись сегодня на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария. Как сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований, в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения "Республика на марше". Его главным конкурентом является кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен.

В первую пятерку претендентов на президентский пост также вошли лидер "Неподчинившейся Франции", парламентарий Жан-Люк Меланшон, основатель правого движения "Реконкиста", журналист Эрик Земмур и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии "Республиканцы".

Обеспечивать безопасное проведение выборов будут десятки тысяч полицейских и жандармов, а также военные, участвующие в антитеррористической операции Sentinel ("Часовой"). В МВД Франции заверили, что в крупных городах приняты особые меры, чтобы не допустить инцидентов, способных нарушить ход выборов.

Согласно закону, принятому во Франции в 2016 году, избирательные участки в больших городах могут работать до 20:00 по парижскому времени. В небольших муниципалитетах они закроются на час раньше. Голосование в заморских департаментах Франции, расположенных в регионах Восточного полушария, состоялось в субботу.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо данных опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений участников президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена.

Нарушителям этого моратория грозит штраф в размере €75 тыс. Данная мера распространяется и на иностранные СМИ. Таким образом, первые предварительные результаты голосования станут известны не ранее, чем закроются последние избирательные участки.

Решающим станет второй тур голосования. Он состоится ровно через две недели - 24 апреля.

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