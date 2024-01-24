Фиктивные медсправки выдавал трудовым мигрантам медцентр в Караганде

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По информации ведомства, установлены факты выдачи трудовым мигрантам более 700 фиктивных медицинских справок формы 075/у для трудоустройства.

В отдельных случаях выдача документов производилась гражданам, придерживающимся деструктивных религиозных течений, в последующем личность которых установили и их выдворили за пределы страны.

«В медицинском центре отсутствовала документация, подтверждающая прохождение медицинского осмотра, а также условия для его проведения. Незаконная деятельность медицинской организации представляла угрозу общественному здоровью наших граждан», — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, департамент медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области в отношении виновных сотрудников ТОО принял административные меры и внес предписание о приостановке деятельности.

Также в прокуратуре добавили, что органы досудебного расследования по данному факту зарегистрировали уголовное дело, ведется следствие.