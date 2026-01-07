Выманили два миллиона

Закон и Порядок
5
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Телефонный звонок, SMS и ложное удостоверение на экране – этого оказалось достаточно, чтобы за считаные часы семья лишилась своих сбережений. В Бурабайском районе Акмолинской области зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества: злоумышленники под предлогом якобы неправильно заполненной налоговой декларации похитили 2,3 млн тенге, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Неизвестный, позвонивший жительнице района, представился сотрудником налоговой службы и сообщил, что в очередной декларации допущена ошибка. По словам «инспектора», женщине грозил административный штраф – 75 тыс. тенге. Однако выход, разумеется, нашелся: вопрос можно решить сразу, достаточно продиктовать код из SMS.

Испугавшись последствий, женщина позвонила суп­ругу и попросила его продиктовать полученные коды. Мужчина, не заподозрив подвоха, выполнил просьбу. На этом мошенники не остановились. Для убедительности последовал видеозвонок от якобы сотрудника Министерства юстиции, который продемонстрировал поддельное служебное удостоверение. Финал оказался предсказуемым: со счетов семьи исчезли все сбережения – 2,3 млн тенге.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

Стражи порядка в очередной раз обращаются к граж­данам с призывом быть предельно внимательными и обязательно предупреждать пожилых родственников и близких о подобных схемах обмана.

#мошенничество #мошенники #SMS

