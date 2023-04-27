Выступление Касым-Жомарта Токаева на XXXII сессии АНК

Фото: akorda.kz

Уважаемые члены Ассамблеи!

Уважаемые участники!

Наша страна скоро будет отмечать День единства народа Казахстана. Для нашей страны это очень важный праздник, олицетворяющий идеи гармонии, мира и согласия. Особая значимость этой даты определяется тем, что прочность устоев нашей священной Отчизны напрямую связана с незыблемостью нашего единства. Это непреложная истина.

Хорошей традицией стало ежегодное проведение пленарного заседания Ассамблеи в канун Дня единства народа. Эта сессия является самым масштабным мероприятием, проводимым на государственном уровне в весенний период. Здесь высказываются очень важные для всей страны предложения. На прошлогодней сессии я выступил с инициативой вынести на общенациональный референдум изменения в Конституцию. Вслед за этим наш народ сделал исторический выбор, проголосовав за конституционные поправки. Этот референдум стал первым с момента принятия нашего Основного закона.

Когда эта инициатива была озвучена, мы только вступили на путь судьбоносных преобразований. Мы определили цель и предложили конкретный план действий. Именно в этот исторический момент было очень важно заручиться всенародной поддержкой. Между тем высказывались самые разные предложения, в том числе и о внесении поправок через Парламент. Было принято решение учесть мнение каждого гражданина.

Мы опирались на основополагающий принцип, провозглашающий единственным источником государственной власти народ. Таким образом, мы все убедились в верности народной мудрости о том, что «шуба, сшитая сообща, не будет короткой». Проделанная в течение года работа убедительно доказывает, что референдум сыграл большую историческую роль. Он мобилизовал весь наш народ на строительство Справедливого Казахстана. Граждане в ответственный момент продемонстрировали прочное национальное единство. Это решающий результат референдума и главное достижение нашего народа. Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство – это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности. Я не раз говорил о том, что Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее.

Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина. Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!

Каждый гражданин должен неустанно трудиться во имя укрепления единства. И этот труд никогда не должен прекращаться. Ведь только там, где есть единство, будет жизнь. Мы всегда должны быть верны этому незыблемому принципу. Не все осознают значимость мира и согласия, поэтому иногда высказываются сомнения в необходимости Ассамблеи. По сути, Ассамблея – это ключевой институт, укрепляющий фундамент нашей государственности. Ассамблея народа Казахстана – уникальная структура, которая служит укреплению нашего единства. Ассамблея объединяет все этносы, населяющие священную казахскую землю. Работающих в АНК граждан можно назвать посланниками единства. Уверен, что все вы будете достойно выполнять эту важную миссию.

Дорогие соотечественники!

За время, прошедшее после XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, в нашей стране произошли кардинальные перемены. Осуществлена системная трансформация политической системы, создана новая, более демократическая модель государственного устройства. Проведена децентрализация властных полномочий: от президента к Парламенту, от центра к регионам. Законодательно закреплена норма об однократном семилетнем сроке президентства, которая не подлежит пересмотру. Внедрена смешанная модель формирования Мажилиса и маслихатов. Усилены контрольные функции Парламента, оптимизированы нормотворческие процедуры.

Упрощен процесс регистрации партий, внедрен механизм отзыва депутатских мандатов, акимы областей стали назначаться на альтернативной основе с согласия депутатов маслихатов. В результате существенно расширились возможности для участия граждан в управлении страной. Благодаря новациям в избирательной системе, введению прямых выборов сельских акимов у людей появились практические инструменты влияния на местную власть.

С созданием Конституционного суда, приданием конституционного статуса Уполномоченному по правам человека кардинально усилилась правозащитная сфера. Убежден, что поддержанная на референдуме новая государственная модель в полной мере отвечает чаяниям нашего народа и общепризнанным принципам демократического развития. Она обеспечивает регулярную ротацию власти, устойчивость политической системы. Закрепляет развитие Казахстана исключительно на демократических началах и открытой политической конкуренции. В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее.

Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике. Пять депутатов Сената, назначаемые президентом по предложению Ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в Парламенте интересы всех этносов Казахстана.

Кроме того, 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога.

Следует подчеркнуть, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. АНК способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства. Таким образом, в своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования. Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути или замедлять движение ни в коем случае нельзя. Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Поэтому все наши реформы, в первую очередь, направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан.

Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию. Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание. Состоявшиеся в прошлом году избирательные кампании и референдум наглядно продемонстрировали нашу сплоченность. Они также позволили повысить уровень взаимного доверия государства и общества, показали единство позиции всех граждан относительно будущего страны. Благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов.

Главными стали общегражданские мотивы выбора, которые отражали реальную политическую конкуренцию, разнообразие взглядов и идей. Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения – это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и государства. То, о чем мы еще недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в Сегодня. Мы вместе принимаем судьбоносные решения, вместе строим наше общее будущее. И я глубоко убежден, что такое единство целей, безусловно, послужит мощным двигателем наших реформ. По большому счету, это и есть наше самое главное, бесценное достижение.

Уважаемые участники сессии!

Подлинная демократия не на словах, а на деле создает самые благоприятные условия для поступательного прогресса нации и укоренения идеи гражданственности. Мы можем смело утверждать, что за годы Независимости у нас сформировалась новая общенациональная идентичность. В чем она проявляется и каковы ее символы?

Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно разрабатывать искусственные идеологические концепции, заниматься интерпретациями и размышлениями. По сути, все лежит на поверхности.

Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей.

Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства. Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие. В свою очередь небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность. Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас переполняет чувство гордости за свою страну.

Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть.

Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность.

При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности. Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания.

«Единство в многообразии», «Мы разные, но мы едины» – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни. В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыза. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм. В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания. Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам. Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов граждан нашей страны независимо от их этнической принадлежности. Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан. Представители всех этносов нашей страны перенимают различные стороны образа жизни казахов. Вы хорошо знаете, что многие представители этнических групп придерживаются традиций и обычаев казахского народа. Это естественный процесс, ведь Казахстан стал для них отчим домом, в котором они родились, выросли, получили образование, создали семью.

Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд. Культурными и нравственными основами нашей единой нации также являются патриотизм, учтивость, гостеприимство, трудолюбие, почитание народных традиций и семейных устоев. И это, можно сказать, нравственный остов всего нашего общества. На этом зиждились многовековые представления нашего народа о внутреннем моральном стержне каждого человека. Формула великого Абая гласит: «Ум, волю и сердце держи в равновесии, все это сделает тебя совершенным». Действительно, только люди, обладающие глубоким мировоззрением и высоким уровнем ответственности, смогут модернизировать общество и повести вперед нашу нацию, объединяющую представителей разных этносов и культур.

В каждом гражданине, в ком есть чувство любви к Родине, заботы и ответственности за судьбу своего Отечества, находит свое воплощение новое качество нашей нации. Считаю, что это наиболее оптимальная жизненная философия для всех граждан Казахстана. И в этом, на мой взгляд, состоит универсальная формула гармоничных межэтнических отношений в нашей стране. Отношения Казахстана с другими странами должны основываться на принципах единства, мира и взаимопонимания. В первую очередь это касается соседних, братских государств, с которыми мы вместе идем в будущее.

Недавно президент Кыргызстана Садыр Жапаров в социальных сетях написал теплые слова о братстве казахского и кыргызского народов.

Действительно, у нас общие корни и общая судьба. Мы вместе преодолеваем трудности, делимся успехами. Великий Абай говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов». Особый вклад в популяризацию поэмы «Манас» и ее защиту от идеологических гонений внес Мухтар Ауэзов. Он относился к Молде Кылышу и Чингизу Айтматову как к своим братьям. Несомненно, это яркое свидетельство особой близости двух народов. Сюжеты и персонажи произведений Чингиза Айтматова тесно связаны с казахской землей. Я твердо убежден, что два близких народа, живущих у склонов Алатау, всегда будут вместе. Мы должны в таком же духе развивать отношения с другими братскими странами и соседними государствами.

Уважаемые участники сессии!

Ассамблея – важнейший элемент политической системы нашей страны. Она вносит огромный вклад в укрепление единства страны. В деятельности Ассамблеи принимают участие многие наши граждане. В прошлом году была утверждена Концепция развития Ассамблеи.

В нем определены приоритетные направления дальнейшей работы. Одна из главных задач – вовлечение общественности в формирование гражданской идентичности. Также очень важно наладить конструктивный диалог между государством и гражданским обществом. Сегодня Ассамблея реализует проекты общенационального значения, которые направлены на продвижение духовных ценностей, общих для всего нашего народа.

Ассамблея активно поддерживает волонтерские и благотворительные мероприятия, пропагандируя такие качества, как доброжелательность, сострадание и забота. Благодаря этому в обществе утвердилась идея социальной ответственности. Ассамблея вносит вклад в развитие института медиации. Ведется тесная работа с молодежью. Это очень масштабное и важное направление деятельности. Одним словом, члены Ассамблеи – это истинные патриоты, преданные своей стране, которые трудятся на благо светлого будущего Казахстана. Пользуясь случаем, выражаю благодарность своим общественным заместителям – Каримову Тауфику Акрамовичу и Дементьевой Наталье Григорьевне за плодотворную работу в течение года. И позвольте представить вновь назначенных заместителей от этнокультурных объединений – Исмаилова Акбаржона Яхияхожаевича и Дяк Аурику Георгиевну. Желаю вам успехов в работе!

Уважаемые члены Ассамблеи!

Дорогие друзья!

Сегодня ситуация в мире стремительно меняется. Появляются новые приоритеты. Наиболее актуальным вопросом стало преодоление внешних вызовов. Для государств возросло значение защиты суверенитета и сохранения национальной идентичности. При этом необходимо внимательнее относиться к вопросам этнополитики, поскольку согласие и единство являются главным залогом успешного государства. Я знаю, что вчера в рамках сессии состоялось обсуждение ряда конкретных вопросов. Было отмечено, что в этнополитике должны учитываться глобальные и региональные процессы. Это очень актуальное предложение. Иными словами, вопросы межэтнических отношений должны регулироваться с учетом требований времени. Эта работа должна осуществляться в русле проходящих масштабных реформ. Формальный подход здесь недопустим, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства, по сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны. В этой связи предлагаю в нашей работе сосредоточиться на следующих приоритетах.

ПЕРВОЕ. Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия.

Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков, деструктивных публикаций. В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности. С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Вы хорошо это знаете. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми.

Каждый гражданин должен тесно связывать свое будущее с Казахстаном, только так мы сможем сохранить единство государства. Никто не должен подвергаться дискриминации из-за его этнической, языковой или религиозной принадлежности. Не должно быть никакого разделения по этим признакам. Мы дети одной священной земли, мы сыновья и дочери единого Казахстана! Мы все – граждане, связанные общим настоящим и будущим. Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.

При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, «вестись» на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны. Говоря о демократии, всегда нужно помнить, что на чашах весов находятся не только права и свободы гражданина, но и его обязанности, ответственность.

Свободу не следует путать со вседозволенностью, а культуру диалога воспринимать как слабость. Давно известно, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Это главный принцип построения Справедливого государства. Для его реализации нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения. Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике, и в отношении всех граждан, независимо от их положения в обществе или былых заслуг.

С другой стороны, следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков. «Плюрализму – да, радикализму – нет» – этот принцип остается незыблем. В нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия. Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее, и, что самое важное, наше будущее.

У нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан. Отрадно, что Ассамблея и ее члены все активнее продвигают идеи мира и согласия в социальных сетях, оперативно реагируют на провокации, защищая наше единство. За прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию. Вы не просто часть общественного объединения, а настоящие полномочные представители идей мира и согласия. Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения.

Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество. Каждый гражданин должен смело отстаивать ценности единства и солидарности нашего народа как внутри страны, так и за рубежом. Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых наши граждане разной этнической принадлежности говорят о сплоченности нашего народа, отсутствии дискриминации в стране. Радует, когда представители креативной индустрии и просто творческие люди создают контент, посвященный особой атмосфере дружбы и взаимопонимания в Казахстане, доброте и толерантности наших граждан. Такие песни, стихи, видеоролики всегда вызывают восторженную реакцию аудитории. Солидарность и единство нашего народа – это не подарок судьбы.

Нужно правильно понимать, что за этими достижениями стоит повседневный кропотливый труд всех наших граждан. Мы каждый день должны направлять наши усилия на укрепление единства. Иными словами, мир и согласие должны стать образом жизни нашего народа. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям. Делиться добрыми пожеланиями – это исконная черта нашего народа. Не зря говорят: «Доброе слово – это половина благополучия». Я призываю всех наших соотечественников ценить единство и согласие. Несомненно, служить укреплению единства страны – это самое ответственное и полезное дело.

Работать на единство – благое дело, а расшатывание устоев государства, раскалывание общества – не только преступление с точки зрения закона, но и тяжелый грех перед Всевышним.

ВТОРОЕ. Следует принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности.

На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами с учетом того, что это очень тонкая работа. При этом важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп.

Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов. Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан.

Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур. Необходимо расширять поле соприкосновения между этносами. Это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство. Ассамблея должна обратить особое внимание на работу в районах с полиэтническим населением. Деятельность Ассамблеи следует ориентировать на укрепление интеграционного потенциала нации.

Ассамблее также предстоит направить усилия на то, чтобы придать новый импульс деятельности этнокультурных и иных общественных объединений. Они должны формировать эффективные инструменты межэтнической коммуникации. Очень важно наладить общественный диалог между деятелями культуры разных этносов. Их деятельность должна отвечать современным реалиям. Правительству следует обратить особое внимание на эти вопросы.

ТРЕТЬЕ. Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами.

Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества. Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру.

Упомянутые мною принципы «мы разные, но мы равные», «единство в многообразии» должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования. Особое значение имеет творчество этнических театров и их поистине народных коллективов. Считаю необходимым организовать гастроли этих театров во всех регионах, на лучших сценах нашей страны, а также за рубежом. Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках.

Отдельное внимание нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке. Необходимо всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле. Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы. При этом размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум, не меньше государственной премии. Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации». Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года.

Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом, считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа. Этот вопрос мы обсудим на очередном заседании Национального курултая. Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами.

Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно.

Граждане, которые не изучали государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой. Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека.

А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен.

В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу.

Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер. Любая бестактность в этом вопросе может привести к тяжелым и даже трагическим последствиям.

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно усилить взаимодействие Ассамблеи с политическими партиями и государственными органами. Эту работу следует проводить и в центре, и на местах.

В результате проведенных масштабных политических реформ мы пришли к реальному плюрализму. Конечно, у каждого политика могут быть свои взгляды на развитие страны, на решение текущих задач. Это понятно. Но в вопросе сохранения единства нации мы, безусловно, должны придерживаться общей позиции. В вопросах сохранения межэтнического согласия нет и не должно быть разногласий.

Ассамблее следует проводить регулярные консультации с политическими партиями. Только таким образом мы сможем укрепить единство нации и исключить возможность любых спекуляций на этническую тематику. Еще одним действенным механизмом активного вовлечения партий в вопросы укрепления национального единства может стать депутатское объединение в Парламенте, основу которого могли бы составить пять сенаторов от Ассамблеи.

Важной задачей АНК является участие в деятельности институтов самоуправления по вопросам межэтнических отношений. Эту задачу необходимо решать в тесном взаимодействии с этнокультурными объединениями. Большинство сидящих в этом зале руководителей министерств и ведомств, регионов, Парламента, Администрации президента также являются членами Ассамблеи. Ваша общая задача – самое активное участие в ее работе.

Да и сама АНК должна шире вовлекаться в текущую деятельность акиматов и маслихатов. Одним словом, нужно самое тесное взаимодействие Ассамблеи и органов исполнительной власти. Это крайне важно. В процессе передачи части полномочий на места целесообразно предусмотреть этот вопрос. Необходимо предусмотреть проведение регулярных, не реже чем раз в полугодие, рабочих встреч руководителей государственных органов с представителями АНК. Вся основная работа Ассамблеи должна идти на местах, что называется «на земле».

От региональных ассамблей и местных этнокультурных объединений будет зависеть не только реализация задач, поставленных на этой сессии, но и успех реформ в целом. Под эгидой АНК реализуется множество востребованных проектов.

К примеру, наш рекордсмен Сергей Цирюльников без единого бюджетного тенге своими силами запустил проект «100 аулов» и снабдил более 100 сельских школ спортивным инвентарем. В рамках проекта «Үйде сөйле» открываются дворовые разговорные клубы, в которых соседи учат друг друга казахскому языку. Акиматам следует более активно поддерживать такие общественные инициативы. Этнокультурные объединения должны иметь прямые каналы связи с местными органами управления.

ПЯТОЕ. Нам необходима последовательная и научно обоснованная этнополитика.

Реализация поручений в межэтнической сфере должна опираться на мою предвыборную платформу и другие стратегические документы. К примеру, сегодня проводятся системные преобразования в социальной сфере. Недавно мною подписан Социальный кодекс. Это первый такого рода важнейший документ, принятый в странах СНГ. По сути, данный кодекс регламентирует социальную политику страны, задает новую парадигму отношений между гражданами и государством, закладывает основы нового социального контракта.

Одним словом, кодекс будет взаимоувязан с актуальными задачами страны. Так и этнополитика должна полностью соответствовать ключевым приоритетам государства. Для повышения эффективности государственной политики необходим комплексный анализ. Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями.

Необходимо уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике. Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьезного разговора.

Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы именно в этой сфере. Это очень важно.

Уважаемые участники заседания!

Повестка нашей сессии в полной мере отражает актуальность стоящих перед нами задач. Все высказанные вами в ходе двухдневного заседания предложения и рекомендации будут внимательно изучены и учтены в работе. Министерствам и ведомствам будут даны соответствующие поручения. Ассамблея показала себя важнейшим общественно-политическим институтом, который олицетворяет собой и реализует на практике подлинные демократические принципы и ценности.

АНК успешно воплощает в жизнь принципы сосуществования и взаимодействия различных культур, что является наиболее актуальной проблемой современного мира. Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав. Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени. Мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!

Сегодня на сессии Ассамблеи я хочу выразить благодарность людям, которые являются героями нашего времени, олицетворяют образ человека труда и настоящего гражданина. Поздравляю вас с заслуженными наградами! Уверен, вы продолжите вносить свой вклад в дело укрепления общенационального единства и развития Казахстана.

Уважаемые члены Ассамблеи!

Дорогие соотечественники!

В завершение хочу обратить внимание на очень важный момент. Казахстан всегда будет проводить стабильную и взвешенную политику по поддержанию межэтнического согласия и единства. Это незыблемый принцип политики нашего государства. Сегодня человечество переживает непростые времена, в мире происходит глубокая трансформация. Возникают новые вызовы и угрозы глобального уровня.

Но мы, несмотря на все эти трудности, с уверенностью смотрим в будущее. На наших глазах рождается Справедливый Казахстан, и каждому из нас нужно уверенно смотреть вперед, а не оглядываться назад, находясь в плену различных страхов, стереотипов и предрассудков. Судьбы всех граждан нашей страны невидимыми нитями вплетены в ткань нашего общенационального единства.

Казахстан – это большая сплоченная нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Мы должны быть непоколебимы в приверженности своим фундаментальным ценностям. Убежден, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и Независимости. Только сплоченный народ ждет светлое будущее. Нам нужно неустанно трудиться во имя поддержания мира и стабильности в нашей стране. Наш общий священный долг – укрепление единства народа и работа во имя процветания страны.

Желаю всем мира и благополучия!

Мы – одна страна!

Мы – один народ!