Фото: polisia.kz
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Вытащили из петли. Отца троих детей спасли полицейские Шымкента (видео)

Отца троих детей спасли полицейские Шымкента, вытащив мужчину из петли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 3:00 часа ночи в полицию поступило сообщение о семейном скандале. По вызову на адрес прибыли дежурные инспекторы Полка патрульной полиции Департамента полиции Шымкента Оралбек Ташимбетов и Бахтияр Орынбаев. Полицейских встретила хозяйка дома, которая сказала, что муж направился в сторону сарая.

Пока Оралбек пошел его искать, напарник остался с женщиной и тремя малолетними детьми. В сарае полицейский обнаружил хозяина дома, висевшего на веревке для привязи скота. Мужчина уже задыхался. Приподнимая его, Ташимбетов вызвал напарника. Бахтияр ножом перерезал петлю. Положив мужчину на землю, полицейские стали оказывать ему первую медицинскую помощь, и он пришел в себя.

Со слов медицинских работников, «опоздай патрульные хотя бы на несколько секунд, то гражданина невозможно было бы спасти». Как выяснилось, 27-летний горожанин пошел на отчаянный шаг из-за бытовых проблем.

 

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