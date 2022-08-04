"Выявил нарушения на заставе" – вдова офицера Погранслужбы рассказала о гибели мужа

Вдова погибшего офицера Пограничной службы КНБ требует привлечь виновных в смерти ее мужа к ответственности. В своем обращении женщина заявила, что Азат Умбетулы поплатился жизнью за то, что выявил нарушения на заставе в Жамбылской области. Там он находился в командировке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Коллеги, которые там были, рассказали, что, когда он с командиром заставы начал ссориться, их разняли ребята, которые были рядом. Потом, когда Азат спускался по лестнице, он догнал его и ударил по шее твердым предметом. Невозможно голым кулаком так ударить. Он упал с высокой лестницы, потом резко встал и снова упал – и больше не смог подняться на ноги", - говорит вдова Ботагоз Илмагамбет.

Хронологию событий трагического дня ей рассказали сослуживцы мужа. Но, как рассказывает женщина, позже военные отказались от своих слов.

Азат Умбетулы два года назад перевелся из Актобе в Кордай на пограничную службу. Он руководил медицинским сектором. 27 июля с погранзаставы Отеген Умбетулы привезли в районную больницу с тяжелой травмой головы. Позже мужчина скончался. Предварительной причиной смерти Азата Умбетулы назвали кровоизлияние в мозг.

У офицера остались три дочери. Жена беременна четвертым ребенком. Родные требуют наказать виновного. В самой Погранслужбе озвученную ими версию не подтверждают и не отрицают. В ведомстве лишь сообщили, что проводится расследование.