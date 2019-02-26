Выявлена связь между фастфудом и психическими заболеваниями

Специалисты выяснили, что люди, употреблявшие больше нездоровой пищи по сравнению с теми, кто придерживался более здорового питания, чаще сообщали о психических расстройствах.



В ходе эксперимента ученые проанализировали данные более чем 240 тысяч телефонных опросов, которые были проведены в период с 2005 по 2015 годы в рамках многолетнего обследования состояния здоровья в Калифорнии.

















По его словам, настало время, когда медиками необходимо внимательнее изучить влияние диеты на психическое здоровье. При этом для того, чтобы дать окончательный ответ на данный вопрос, необходимы дополнительные исследования, добавил ученый.



По словам Банты, результаты анализа схожи с итогами аналогичных исследований, проведенных в других странах.

"Это и другие исследования могут иметь большое значение для терапии в области поведенческой медицины", – отметил доцент Джим Э. Банта, ведущий автор исследования.По его словам, настало время, когда медиками необходимо внимательнее изучить влияние диеты на психическое здоровье. При этом для того, чтобы дать окончательный ответ на данный вопрос, необходимы дополнительные исследования, добавил ученый. В частности, установлено, что увеличение потребления сахара связано с биполярным расстройством, а потребление продуктов, которые были обжарены или содержат большое количество сахара и обработанных зерен, связано с депрессией. Медики пришли к выводу, что почти 17 процентов опрошенных страдают психическими заболеваниями – 13,2 процента умеренными расстройствами и 3,7 процента – тяжелыми.