Это результаты работы по итогам анализа соблюдения законодательства за 2024–2025 годы. Как напомнили в надзорном органе, налоговым законодательством предусмотрено освобождение людей с инвалидностью I, II и III групп от уплаты индивидуального подоходного налога при доходе, не превышающем 882-кратный размер месячного расчетного показателя в год.

Несмотря на нормы закона, на практике с зарплаты таких работников необоснованно удерживался налог, что нарушало их права. По результатам принятых мер прокурорского реагирования восстановлены права 344 человек с инвалидностью. Им возвращено более 12,8 млн тенге незаконно удержанных налоговых отчислений.

В прокуратуре области подчеркнули, что защита прав социально уязвимых категорий граждан остается одним из ключевых приоритетов надзорной деятельности. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена.