​Взаимообогащение культур

Памятник румынскому поэту установлен на левобережье казахстанской столицы в одном из скверов, обустроенных в бурно застраивающемся районе за «Хан-Шатыром».

Место выбрано не случайно: в прошлом году в рамках культурного сотрудничества района «Есиль» Нур-Султана и мэрии района № 1 Бухареста, этому скверу возле ЖК «Зеленый квартал» было присвоено название «Бухарест». Румынская сторона в свою очередь в 2020 году, который для нашей страны прошел под знаком 175-летия Абая Кунанбайулы, назвала один из скверов в центре Бухареста в честь столицы Казахстана и установила там бюст великого казахского философа и поэта.

И на этот раз Нур-Султан и Бухарест действовали взаимно. В казахстанской столице 10 сентября открылся бюст классика румынской поэзии Михая Эминеску, а одновременно с этим в румынской столице открыли парк под названием «Казах­стан». Участники мероприятий в этих городах могли наблюдать за обеими церемониями в прямом эфире.

В церемонии открытия бюста Михая Эминеску в казахстанской столице приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Мадалина Лупу, государственные и общественные деятели, представители столичного акимата, дипломаты, интеллигенция.

Как отметила министр культуры и спорта, открытие памятника Михаю Эминеску в Нур-Султане и Абаю – в Бухаресте является ярким подтверждением добрососедских культурных взаимоотношений Казахстана и Румынии.

– Несомненно, творчество Михая Эминеску для румын значит так же много, как для нас творчество Абая. Они оба являются основоположниками современной поэтической культуры и вдохновителями национального культурного возрождения. Нынешнее мероприятие служит ярким примером взаимообогащения и дальнейшего развития культурных связей между нашими странами. Мы подписали с Румынией соглашение в области туризма и культуры, на сегодняшний день протокол о сотрудничестве в области спорта находится на стадии подписания,– сказала Актоты Раимкулова.

Посол Румынии в Казахстане Мадалина Лупу подчеркнула, что это знаменательное событие не только для двусторонних отношений наших государств, но и для развития сотрудничества Румынии с Центральной Азией. Кроме того, она отметила, что в Центральноазиатском регио­не нет ни одной страны, кроме Казахстана, где есть сквер и бюст румынского национального поэта.

– Мероприятие мы проводим накануне 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами – думаю, это хорошее начало. Пользуясь случаем, поздравляю казахстанский народ с 30-летним юбилеем Независимости. Румыния находилась в числе первых государств, признавших суверенитет Казахстана. Республика – один из ключевых наших партнеров в Центральной Азии не только в экономической, но и во многих других сферах. Открытие бюста Эминеску в столице Казахстана — хороший стимул, чтобы наши народы лучше узнали друг друга и мы могли вывести отношения на новый уровень,– отметила Мадалина Лупу.

Как добавил аким столичного района «Есиль» Берик Джакенов, мероприятие стало частью работы по укреплению сотрудничества главных городов Казахстана и Румынии на уровне районов.

В прошлом году акимат района «Есиль» Нур-Султана и мэрия района № 1 Бухареста заключили меморандум, в рамках которого будет развиваться дальнейшее взаимодействие городов в сфере культуры, образования, туризма, спорта, защиты культурно-исторического наследия, образования молодежи и других сферах.

В завершение церемонии дети румынского культурного общества «Дакия» исполнили произведения Михая Эминеску.