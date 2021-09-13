​Взаимообогащение культур

Свежий выпуск
506
Лилия Сыздыкова

Памятник румынскому поэту установлен на левобережье казахстанской столицы в одном из скверов, обустроенных в бурно застраивающемся районе за «Хан-Шатыром».

Место выбрано не случайно: в прошлом году в рамках культурного сотрудничества района «Есиль» Нур-Султана и мэрии района № 1 Бухареста, этому скверу возле ЖК «Зеленый квартал» было присвоено название «Бухарест». Румынская сторона в свою очередь в 2020 году, который для нашей страны прошел под знаком 175-летия Абая Кунанбайулы, назвала один из скверов в центре Бухареста в честь столицы Казахстана и установила там бюст великого казахского философа и поэта.

И на этот раз Нур-Султан и Бухарест действовали взаимно. В казахстанской столице 10 сентября открылся бюст классика румынской поэзии Михая Эминеску, а одновременно с этим в румынской столице открыли парк под названием «Казах­стан». Участники мероприятий в этих городах могли наблюдать за обеими церемониями в прямом эфире.

В церемонии открытия бюста Михая Эминеску в казахстанской столице приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Мадалина Лупу, государственные и общественные деятели, представители столичного акимата, дипломаты, интеллигенция.

Как отметила министр культуры и спорта, открытие памятника Михаю Эминеску в Нур-Султане и Абаю – в Бухаресте является ярким подтверждением добрососедских культурных взаимоотношений Казахстана и Румынии.

– Несомненно, творчество Михая Эминеску для румын значит так же много, как для нас творчество Абая. Они оба являются основоположниками современной поэтической культуры и вдохновителями национального культурного возрождения. Нынешнее мероприятие служит ярким примером взаимообогащения и дальнейшего развития культурных связей между нашими странами. Мы подписали с Румынией соглашение в области туризма и культуры, на сегодняшний день протокол о сотрудничестве в области спорта находится на стадии подписания,– сказала Актоты Раимкулова.

Посол Румынии в Казахстане Мадалина Лупу подчеркнула, что это знаменательное событие не только для двусторонних отношений наших государств, но и для развития сотрудничества Румынии с Центральной Азией. Кроме того, она отметила, что в Центральноазиатском регио­не нет ни одной страны, кроме Казахстана, где есть сквер и бюст румынского национального поэта.

– Мероприятие мы проводим накануне 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами – думаю, это хорошее начало. Пользуясь случаем, поздравляю казахстанский народ с 30-летним юбилеем Независимости. Румыния находилась в числе первых государств, признавших суверенитет Казахстана. Республика – один из ключевых наших партнеров в Центральной Азии не только в экономической, но и во многих других сферах. Открытие бюста Эминеску в столице Казахстана — хороший стимул, чтобы наши народы лучше узнали друг друга и мы могли вывести отношения на новый уровень,– отметила Мадалина Лупу.

Как добавил аким столичного района «Есиль» Берик Джакенов, мероприятие стало частью работы по укреплению сотрудничества главных городов Казахстана и Румынии на уровне районов.

В прошлом году акимат района «Есиль» Нур-Султана и мэрия района № 1 Бухареста заключили меморандум, в рамках которого будет развиваться дальнейшее взаимодействие городов в сфере культуры, образования, туризма, спорта, защиты культурно-исторического наследия, образования молодежи и других сферах.

В завершение церемонии дети румынского культурного общества «Дакия» исполнили произведения Михая Эминеску.

Популярное

Все
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Пожар в Баянаульском национальном парке локализован
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Заповедник «Семей орманы» в Абайской области снова горит
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Вода отступила из затопленного Павлодара
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Борьба с пожаром развернулась в Атырауской области: горят заросли камыша
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба
В Астане прошел гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені»
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ
ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы
Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане
Дом для бездомных животных построят в Павлодаре
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие

Читайте также

Первый этап пройден
Национальный рейтинг ведущих вузов Казахстана-2023
Где тонко – там рвется
Мера вынужденная, но необходимая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]