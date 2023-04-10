Взорвать многоэтажку хотел мужчина в Темиртау
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Полицейские задержали мужчину, грозившего взорвать дом в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
9 апреля в 18:58 в полицию поступило сообщение о задымлении и раздающихся хлопках в подъезде одного из многоэтажных домов Темиртау.
На месте полицейские выяснили, что пьяный житель дома заперся в квартире и грозится взорвать газовый баллон.
Сотрудники полиции и управления по чрезвычайным ситуациям Темиртау эвакуировали жителей подъезда и оцепили место происшествия.
В 20:20 стражи порядка задержали 35-летнего мужчину.
Факт зарегистрирован в полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.