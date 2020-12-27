Взятка смартфоном, вымогательство премий и покупка аэропорта: коррупционные скандалы 2020 года
Екатерина Елисеева
Очередной год близится к завершению, а это значит, что пора снова подводить итоги. Безусловно, этот год нам запомнится пандемией коронавирусной инфекции, которая вскрыла ряд серьезных проблем по всему миру, и также показала, что всегда, при любых обстоятельствах, найдутся люди, готовые поживиться даже на чужом несчастье и за государственный счет. Как и в предыдущие годы ленты казахстанских СМИ пестрили заголовками о том, что в стране кто-то снова попался на взятке или умыкнул себе крупную сумму денег из госбюджета.
Редакция
Kazpravda.kz по традиции собрала самые громкие новости о коррупционных преступлениях за минувший год.
ОСОБЫЙ ЦИНИЗМ
В то время, когда COVID-19 уносил жизни людей сотнями, некоторые чиновники думали лишь о своей наживе.
Так, в период карантина
руководство скорой помощи Алматинской области похитило более 3 миллионов тенге. Эти деньги нужны были для ремонта машин скорой помощи и на борьбу с коронавирусом.
В схожем преступлении подозреваются сотрудники управздрава акимата Жамбылской области. Они так же
украли из бюджета деньги, которые были выделены на борьбу с пандемией Covid-19. Деньги похищали довольно нехитрым и распространенным способом - медизделия покупали по завышенным ценам. Государству был причинен ущерб на сумму 8 730 560 тенге.
В том же регионе в одной из больниц должностные лица
отбирали надбавки к заработной плате медицинских работников, начисленные им за противоэпидемические мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Скрылось все после того, как сотрудница Жуалинской районной больницы пожаловалась на поборы со стороны руководства больницы и обратилась к Президенту Казахстана. Видео с обращением Фариды Жанбатыровой было опубликовано в Youtube.
"С апреля в рамках противоэпидемических мероприятий по коронавирусу я работала с раннего утра и до самого вечера на посту у входа в поликлинику. Позже мне на счет поступила надбавка к зарплате в размере 160 тысяч тенге. Администрация поликлиники потребовала, чтобы я вернула из этих 160 тысяч тенге 39 тысяч тенге. В ответ на мой вопрос: "Почему?" — мне сказали: "Таково требование вышестоящего руководства", — говорит Жанбатырова на видео.
"Деньги собирали со всех работников, находившихся на посту, в том числе и с меня. Я вынуждена была собственноручно отнести эти 39 тысяч тенге в кассу", — сказала Жанбатырова. Она добавила, что в мае отказалась отдавать три четверти от поступившей ей надбавки в размере 200 тысяч тенге.
На видео медработник упоминает имя заместителя главного врача Абзала Байтореева, который "вызывал сотрудников в свой кабинет и требовал вернуть часть надбавки". "26 июня меня отстранили от дежурства на посту в связи с тем, что я отказалась вернуть 150 тысяч тенге", — сказала Жанбатырова.
После резонанса в Жуалинский район выехала комплексная комиссия, сформированная облакиматом, после этого Антикоррупционная служба Жамбылской области начала досудебное расследование.
Похожая ситуация произошла в поликлинике №4 в Атырау, глава учреждения вынуждала своих работников ей отдавать премии.
Стоит отметить, что в период пандемии Covid-19 в Казахстане медицинским работникам
выплачивали надбавки в зависимости от уровня риска заражения вирусом на работе, и по 2 миллиона тенге - в случае заражения.
Далее сразу в нескольких регионах страны были
закуплены по завышенной цене аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Например, в Шымкенте, Управление здравоохранения города закупило 12 аппаратов ИВЛ российского производства по цене более 21 миллиона тенге за единицу. Хотя в этот же период в качестве спонсорской помощи шымкентская инфекционная больница получила такие же аппараты ИВЛ дешевле на 3 миллиона тенге за единицу.
Учитывая объемы закупа управздрава Шымкента, завышение стоимости медоборудования обошлось государству в 40 миллионов тенге. При этом, по данным из открытых источников, в России стоимость "Авента-М" в пандемию была дешевле в 2 раза, порядка 10,3 миллиона тенге за единицу.
Аналогичный факт приобретения аппаратов ИВЛ был установлен в Управлении здравоохранения Атырауской области. Выявлены случаи, когда один поставщик (ТОО "Qazmed Leasing" - прим. автора) продавал аппарат ИВЛ американского производства для медицинских учреждений различных регионов по цене с разницей до 8 миллионов тенге.
Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для Управления здравоохранения СКО – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге. Хотя закупочная цена этого аппарата ИВЛ составляла 14 миллионов тенге.
Также в этом году в коррупции были уличены должностные лица Управления здравоохранения
Кызылординской области. Как стало известно, в 2019 году они прикарманили бюджетные 98,2 миллиона тенге, приобретая медицинские изделия у разных частных компаний по завышенной стоимости. Их финансовые махинации раскрылись под конец июня 2020 года.
В то время казахстанцы активно скупали лекарства из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. С аптечных прилавков исчезли жаропонижающие и противовирусные препараты, антибиотики, но при этом они появились у перекупщиков по завышенным в разы ценам. Также резко поднялись цены и в некоторых аптеках.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 10 июля на расширенном заседании Правительства
дал поручение провести проверку деятельности Фонда социального медстрахования и единого дистрибьютора "СК-Фармация".
"Мы должны решить проблему нехватки лекарств и искусственного завышения цен. Необходимо немедленно разрешить эту ситуацию и обеспечить лекарствами все регионы. Работа в процессе. Теперь нам нужен результат. Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФСМС и "СК-Фармация" уволить и при необходимости провести следствие", – заявил Глава государства.
Далее последовало расследование, в ходе которого начались громкие задержания в сфере медицины. Под следствием оказались сразу четыре высокопоставленных чиновника из сферы здравоохранения — список возглавляет экс-министр Елжан Биртанов. В начале ноября Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов сообщил о задержании экс-министра "по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере". Позже он был помещен под домашний арест.
Также в список вошли задержанный в начале августа уже бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, экс-председатель правления компании "СК-Фармация" Берик Шарип, гендиректор Национального центра экспертизы лекарственных средств Эрик Байжунусов, ранее занимавший пост вице-министра здравоохранения.
Олжас Абишев подозревается в растрате около 500 млн тенге.
"Ведется следствие в отношении бывшего вице-министра здравоохранения Абишева. Он подозревается в растрате более 500 миллионов тенге», – сообщал на брифинге председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов.
Эти средства были выделены для создания информационных систем.
Шарип подозревается в злоупотреблении полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, Байжунусов - в "неоднократном получении взяток".
Что касается главы Фонда медстрахования Айбатыра Жумагулова, то он был освобожден от занимаемой должности.
Заместителя главы Антикора спросили, проводится ли проверка в отношении бывшего главы Фонда медстрахования Айбатыра Жумагулова.
"По деятельности Фонда социального медстрахования у нас проводится внешний анализ коррупционных рисков. Это не проверка, а анализ бизнес-процессов, которые есть. В уголовно-правовом аспекте к бывшему директору фонда на сегодняшний день вопросов нет. По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые позволят поднять эффективность работы ФСМС", - сказал Олжас Бектенов на онлайн-брифинге Antikor.LIVE.
ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА
В Жамбылской области осудили сразу 12 бухгалтеров отдела образования и бывшего замакима Шуского района. Все они замешаны в хищении 230 миллионов бюджетных тенге. Общий срок фигурантов получился внушительный – 72 года на всех. Правда, сидеть за колючей проволокой будут только двое.
В суде выяснилось, 13 сообщников во главе с бывшим замакима Шуского района и главным бухгалтером районного отдела образования три года обворовывали бюджет. Они перечисляли учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.
Из зала суда в наручниках увели только бывшего замакима и главного бухгалтера. Они получили 9 и 10 лет колонии соответственно. Остальные фигуранты – это еще 11 бухгалтеров – отделались условными сроками.
ИСКУШЕНИЕ АЙФОНОМ
Первый месяц 2020 года был ознаменован скандальной отставкой
акима столичного района "Байконур". Аскар Есилов попался на взятке в виде последней модели IPhone от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству. В итоге экс-акима суд приговорил к выплате более 15 миллионов тенге за взятку.
Фото:assembly.kz
В марте этого года был арестован
экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков. За пару дней до этой новости его освободили от должности. Искакова обвинили в хищении денег фонда "Сыр Мейірімі", сформированных за счет перечисления однодневной заработной платы госслужащих Кызылординской области и предназначенных для проведения ремонтно-восстановительных работ в Арысе. За это его приговорили к семи годам заключения.
По данному делу к уголовной ответственности в общей сложности привлечено 10 лиц. Так, в преступную схему были вовлечены 4 предпринимателя и бывший руководитель управления строительства Кызылординской области, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.
А в июне Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении
бывшего заместителя акима Актобе и представителя частного ТОО по подозрению в получении и даче взятки в размере 100 миллионов тенге от суммы заключенного договора по благоустройству территории Актобе за общее покровительство при проведении тендера на 2020 год.
Фото: azh.kz
В сентябре этого года задержали первого
заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя областного управления строительства Тимура Басарова. Они подозреваются в получении взятки в размере 182 миллиона тенге от одной из компаний, занимающейся инфраструктурным развитием региона и строительством дорог.
Стоит отметить, что Антикоррупционная служба параллельно проводит расследование дела о закупке ИВЛ-аппаратов акиматом Атырауской области, где также фигурировал Нурлан Таубаев.
Фото: news09.kz
В тот же месяц стало известно, что
заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова взяли под стражу на два месяца из-за подозрения в хищении бюджетных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме "Нурлы Жер" на строительство крупнопанельных жилых домов в городе. Его преступными действиями причинен ущерб государству на 107 миллионов тенге.
Также в сентябре Антикоррупционной службой РК был задержан
аким города Аягоз в Восточно-Казахстанской области. Руслан Касымжанов подозревается в получении 1,2 миллиона тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках.
В начале ноября
взяли под стражу экс-акима Баянаульского района Павлодарской области Оразгельды Каиргельдинова. Как сообщалось, его подозревают в незаконном приобретении в коммунальную собственность Баянаульского района заведомо непригодного к эксплуатации АЭРОДРОМА за счет средств областного бюджета в размере 240 миллионов тенге.
ВОРУЮТ ПО-КРУПНОМУ
2020 год также запомнится хищениями бюджетных средств в особо крупных размерах. Речь идет о миллионах и миллиардах тенге.
Например, в Жамбылской области из бюджета было украдено 230 миллионов тенге, которые предназначались учителям. В коррупционной схеме было задействовано 11 бухгалтеров, главбух районного отдела образования и бывший замакима Шуского района. Они 3 года обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные, а те обналичивали деньги и отдавали излишки назад. За это экс-замакима и главного бухгалтера приговорили к 9 и 10 годам колонии. Остальные 11 человек отделались условными сроками.
А в Павлодарской области из бюджета по государственной программе "Сыбаға" похитили
233 миллиона тенге. Они были выделены субъектам агропромышленного комплекса области на приобретение крупного рогатого скота из Российской Федерации. Деяния подозреваемых квалифицированы по ст.190 ч.4 УК РК, за которые им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уже возмещен причиненный ущерб в сумме свыше 96 миллионов тенге в республиканский бюджет, но следственные мероприятия все еще продолжаются.
Ущерб бюджету уже на
443 миллиона тенге смогли нанести при реализации программы "Еңбек". Правда для этого должностным лицам понадобилось 3 года. За это время зарегистрировали 88 коррупционных преступлений. Основная масса приходится на факты взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и хищения в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях.
Также в этом году был выявлен факт хищения
более 1,7 миллиарда тенге в АО "Казтехнологии" в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития при реализации лома и металла после утилизации боевых припасов в войсковых частях Арыса и Отара. Дело пока находится на начальной стадии досудебного расследования, остальная информация пока не подлежит разглашению.
Стоит вспомнить одно из самых резонансных дел. 11 декабря этого года были осуждены сотрудники столичного аэропорта, которые по предварительному сговору украли более
1,6 миллиарда тенге.
Главный бухгалтер Бабашева А. осуждена за хищение денег АО "Международный аэропорт "Астана" в особо крупном размере (в группе лиц по предварительному сговору) и дачу взятки в размере 16 миллионов тенге должностным лицам Антикоррупционной службе по городу Нур-Султан. Также за пособничество в совершении хищения осуждены ее заместитель Палманова З., бухгалтеры Баяндина Б., Узденбаева Б., Илюбаева С., директор ТОО "Билдинг НК" Сейтова М. и супруг Бабашев Е.
Указанные лица с июня 2016 года по апрель 2019 года похитили крупную сумму путем перечисления денег по фиктивным договорам и финансовым документам на расчетные счета 33-х юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим обналичиванием. Вина подсудимых полностью доказана материалами судебно-экономической экспертизы, показаниями руководителей обнальных компаний, материалами негласных следственных действий и признательными показаниями некоторых подсудимых. Все подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.
Арестованные в ходе следствия 20 объектов подсудимых – квартиры, дома, земельные участки, 5 автотранспортных средств на сумму 312 298 000 тенге, а также деньги в сумме 40,5 млн тенге – направлены на возмещение ущерба.
СКАНДАЛ В АКАДЕМИИ МВД РК
Конец года может быть ознаменован еще одним крупным разоблачением, связанным с коррупцией. 13 декабря 19-летнего курсанта алматинской академии МВД Саламата Утегенова нашли повешенным в подсобном помещении столовой. Родственники погибшего рассказали полную историю обучения парня, заявив о постоянных денежных поборах в стенах учреждения. Перед смертью Саламат просил у старшего брата особенно крупную сумму денег.
На следующий день после публикации статьи от занимаемой должности был освобожден Омербай Смаилов, начальник алматинской академии МВД. Вместе с ним от занимаемых должностей были освобождены еще 6 сотрудников, а в учебное заведение с проверкой были направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства. Аналогичные проверки с начала следующего года пообещали провести во всех учебных заведениях МВД.
Все вышеперечисленное - всего лишь часть из того, что происходило в Казахстане за этот год. Уже к октябрю 2020 года было зарегистрировано 2 140 коррупционных преступлений в стране. Антикоррупционная служба РК также сообщала, что за этот год выросло на 15% количество тяжких коррупционных преступлений.
Остается надеяться на то, что поправки в законопроект об ужесточении наказания для коррупционеров, внесенные по поручению Главы государства, смогут повлиять на ситуацию с коррупцией в стране.
Для того, чтобы вспомнить крупные коррупционные преступления прошлых лет, предлагаем пройти по гиперссылкам:
2019 год, 2018 год и 2017 год.