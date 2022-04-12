"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Правительства воздержалась от ответов на вопросы журналистов о своем возвращении в министерское кресло, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Тамара Дуйсенова приняла участие в заседании Правительства в качестве министра труда и соцзащиты населения.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил о ее назначении на эту должность накануне Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Думаю, представлять ее не нужно. Желаем вам успехов в работе», – коротко сказал глава Правительства.

Позже в кулуарах представители СМИ поинтересовались, успела ли глава Минтруда отдохнуть, вспоминая расширенное заседание Правительства РК в феврале 2018 года.

Напомним, тогда Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предположил, что решение вопроса с регистрацией самозанятых и внедрением системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане затягивается из-за того, что министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова устала от своей работы.

«Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом (о необходимости решить вопрос с самозанятыми – прим. автора). Я давал конкретные поручения, однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я об этом несколько раз говорил. Что случилось, Тамара, скажи, ты что, устала на этой работе?" – спрашивал Президент у главы МТСЗН.

9 февраля 2018 года Тамара Дуйсенова была освобождена от должности министра.

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, Дуйсенова лаконично сказала: «Дайте мне время, месяц, потом я выйду к вам и отвечу на все ваши вопросы. Все это время я работала».

Видео: orda.kz