Январская трагедия: подробности штурма акимата Шымкента озвучили в Генпрокуратуре

Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил подробности штурма на акимат города Шымкент во время январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С каждым днем органами уголовного преследования восстанавливается картина произошедших событий, в том числе в отношении гибели людей. Так, в ночь с 5 на 6 января началось вооруженное нападение на здание акимата Шымкента. Сотрудникам полиции предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием", – сообщил спикер.

Он отметил, что сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты, но эти меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанность, провоцируя массовую агрессию и жестокость.

"Только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудникам полиции, было принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших. 6 января было совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области. Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции", – сказал Килымжанов.

По его словам, в этой связи, органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников.

Согласно результатам медицинских исследований, 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и 2 - под воздействием наркотических средств, добавил спикер.